Domani, mercoledì 16 luglio, dalle ore 17 alle ore 20, piazza del Commercio a Riposto ospiterà l’iniziativa “Incontro con la Polizia”, una manifestazione aperta alla cittadinanza, pensata per avvicinare le istituzioni alle persone, raccontando da vicino il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, e per promuovere cultura della legalità, prevenzione e sicurezza. Saranno presenti il primo dirigente del Commissariato di Polizia di Acireale, dott. Tito Cicero, insieme ai commissari capo dott.ssa Simona Foscolo e dott.ssa Jennifer Di Gaetano, affiancati da diverse unità operative della Polizia di Stato. Nel corso del pomeriggio, infatti, i cittadini potranno assistere a dimostrazioni pratiche curate dal reparto a cavallo, dalla polizia scientifica e dal reparto cinofili della Questura di Catania, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini in divisa.

Uno dei temi centrali dell’iniziativa sarà la sensibilizzazione contro la violenza di genere, con la campagna nazionale “Questo non è amore” promossa dalla Polizia di Stato, che offrirà momenti di ascolto e informazione rivolti soprattutto alle donne. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone fragili, con un focus mirato agli anziani, spesso vittime di raggiri e frodi sempre più insidiosi.

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha espresso grande apprezzamento per la manifestazione, sottolineando come “la presenza della Polizia in piazza, tra la gente, rappresenti un segnale importante di attenzione, vicinanza e dialogo. Ringraziamo il Commissariato di Acireale per questa iniziativa che pone al centro la prevenzione, la tutela delle fasce deboli e l’educazione alla legalità, valori fondamentali per la nostra comunità”. Anche il vicesindaco Carmelo D’Urso ha voluto evidenziare l’importanza dell’incontro: “Sarà un momento di grande valore sociale ed educativo, rivolto a tutte le generazioni. Un’occasione per conoscere da vicino le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per la sicurezza dei cittadini e per rafforzare il legame tra istituzioni e territorio”.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere un pomeriggio all’insegna della legalità, dell’informazione e della vicinanza tra istituzioni e cittadini.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.