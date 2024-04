“Sulla proposta di legge dell’onorevole Vinci di Fratelli d’Italia, si è giunti all’approvazione alla Camera dei Deputati del Testo unificato delle proposte di legge in merito alla “Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani”. Il testo, di cui è stato relatore l’onorevole Amorese di Fratelli d’Italia, prevede nella fattispecie che tra i teatri italiani dichiarati monumento vi siano, tra gli altri, il Palazzo della cultura di Messina, il Teatro Vittorio Emanuele II di Messina, il Teatro greco di Tindari (Patti), il Teatro Trifiletti di Milazzo.

Non solo, la Commissione Cultura della Camera ha poi emendato il testo in maniera tale che possano essere dichiarati monumenti nazionali i teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni. Un ulteriore passo che apre la strada anche a teatri cosiddetti minori della nostra provincia. Ringrazio il Governo Meloni, la maggioranza parlamentare e il relatore, on. Amorese, per il grande lavoro fatto. Un lavoro prezioso che si inserisce nel progetto che FDI sta perseguendo e che è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale del nostro paese e in modo particolare della nostra Provincia di Messina”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.