Prende ufficialmente avvio a Buccheri il progetto “Nonni Digitali: connettere le generazioni”,

un’iniziativa dedicata alla promozione dell’invecchiamento attivo e alla riduzione del divario digitale

che interessa la popolazione anziana. Il progetto è promosso dall’Associazione Ma, con il

coinvolgimento di una rete di partner pubblici e privati, tra cui il Comune di Buccheri, e gode del

patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

La presentazione ufficiale si svolgerà giorno 8 gennaio alle ore 11,00 presso l’Aula Consiliare del

Comune di Buccheri. Presente il Sindaco di Buccheri, dott. Alessandro Caiazzo, i referenti

dell’Associazione MA, il responsabile di progetto Andres Ruiz e la comunità cittadina.

“Nonni Digitali” nasce con l’obiettivo di accompagnare gli anziani nell’acquisizione di competenze

digitali di base e avanzate, favorendo l’autonomia nell’utilizzo di smartphone, tablet, SPID, servizi

sanitari online, home banking e piattaforme della Pubblica Amministrazione. Accanto

all’alfabetizzazione digitale, il progetto prevede attività dedicate all’uso consapevole e sicuro del

web, alla prevenzione delle truffe online, agli stili di vita sani e al benessere psicofisico.

Elemento qualificante dell’iniziativa è il match intergenerazionale, che coinvolge giovani studenti

e tutor in un percorso di affiancamento agli anziani, favorendo lo scambio di competenze, la

socializzazione e il rafforzamento dei legami comunitari.

Il Comune di Buccheri, partner istituzionale del progetto, ha confermato il proprio sostegno

all’iniziativa. A sottolinearne il valore è il Sindaco, dott. Alessandro Caiazzo, che dichiara:

“Il Comune di Buccheri conferma il proprio impegno costante sui temi dell’innovazione digitale e

dell’inclusione, con particolare attenzione alla popolazione della terza età. Da sempre, infatti,

l’Amministrazione comunale riconosce il ruolo strategico del digitale nella vita quotidiana dei

cittadini, senza però ignorare le difficoltà che l’utilizzo delle nuove tecnologie può comportare per

chi non è nativo digitale.

Proprio con questa consapevolezza, ad esempio, alcuni anni fa abbiamo promosso e sostenuto il

progetto dei facilitatori digitali, un’iniziativa pensata per accompagnare i cittadini, e in particolare

gli anziani, nell’uso dei principali strumenti tecnologici e dei servizi digitali della pubblica

amministrazione.

Oggi questo percorso prosegue e si rafforza con il nuovo progetto, significativamente

soprannominato “Nonni Digitali”, che nasce con l’obiettivo di ridurre il divario tra tecnologia ed

età, favorendo l’autonomia, la partecipazione attiva e l’inclusione sociale delle persone più anziane.

In qualità di partner del progetto, il Comune di Buccheri è pronto a fare la propria parte, mettendo

a disposizione competenze, strutture e supporto organizzativo, in favore dei concittadini più esperti

per età e per esperienza di vita, ma meno digitali.”

Il progetto si svilupperà attraverso laboratori, incontri formativi e attività pratiche distribuite nell’arco

di più mesi, con l’obiettivo di generare un impatto duraturo sulla qualità della vita degli anziani e

sulla coesione sociale della comunità locale. “Nonni Digitali” rappresenta così un modello virtuoso

di inclusione, innovazione e solidarietà intergenerazionale, capace di valorizzare il territorio e le sue

risorse umane.





Luogo: Aula Consigliare del Comune di Buccherri (SR)

