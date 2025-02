L’Associazione Lumia è lieta di annunciare il tanto atteso concerto “Buffi Duetti”, che si terrà il 22 febbraio 2025 alle ore 20:30 presso il Teatro Libero di Palermo. L’evento, frutto della passione e dell’innovazione che caratterizzano la nostra associazione, offrirà al pubblico una serata all’insegna dell’opera buffa, in cui virtuosismo e comicità si fonderanno in un duello musicale senza precedenti.





Un Programma di Eccellenza



Il concerto, dedicato a chi ama il teatro musicale e l’ironia raffinata, presenterà un repertorio scelto tra i capolavori dell’opera buffa, con brani di compositori iconici come Rossini, Donizetti, Cimarosa, Salieri e Mozart. Tra i pezzi in programma, spiccano:



Antonio Salieri – “Signor Poeta mia” (duetto da Prima la Musica e poi le Parole): un dialogo musicale in cui il basso-baritono Federico Cucinotta e il baritono Gaspare Provenzano interpretano, rispettivamente, il ruolo del Maestro e del Poeta.

Wolfgang Amadeus Mozart – “Madamina, il catalogo è questo” (aria da Don Giovanni): una performance brillante nel ruolo di Leporello, eseguita da Gaspare Provenzano.

Domenico Cimarosa – “Questa è invero curiosa…se fiato in corpo avete” (recitativo e duetto da Il Matrimonio Segreto): un brano che alterna comicità e virtuosismo, con interpretazioni affascinanti di Gaspare Provenzano (Conte Robinson) e Federico Cucinotta (Geronimo).

Gioachino Rossini – “Ombretta sdegnosa” (da La Pietra del Paragone): un pezzo dal tono ironico, interpretato da Federico Cucinotta nei panni di Pacuvio.

Gioachino Rossini – “Ma dunque io sono un ex…Un segreto d’importanza” (duetto da La Cenerentola): una sfida musicale tra il basso-baritono Federico Cucinotta (Don Magnifico) e il baritono Gaspare Provenzano (Dandini).

Gaetano Donizetti – “Cheti cheti immantinente” (duetto da Don Pasquale): un’esecuzione brillante in cui Federico Cucinotta assume il ruolo di Don Pasquale, mentre Gaspare Provenzano interpreta il Dottor Malatesta.





I Protagonisti della Serata



Il successo di “Buffi Duetti” è assicurato dall’incredibile talento dei nostri interpreti.



Gaspare Provenzano, baritono, è noto per la sua voce calda e carismatica, capace di interpretare con grande intensità ruoli comici.

Federico Cucinotta, basso-baritono, si distingue per la sua versatilità tecnica e il suo carisma sul palcoscenico, incarnando perfettamente i personaggi più ironici e sarcastici.

Al pianoforte, Cristina Ciulla e Fabio Ciulla padre e figlia offrono un accompagnamento raffinato e virtuoso. Con la loro abilità tecnica e sensibilità artistica accompagneranno la serata con trascrizioni inedite per pianoforte a quattro mani, realizzate appositamente per questa occasione, che esaltano il dialogo tra le voci e le mani in maniera straordinariamente raffinata.



Il Fascino del Pianoforte Storico



Il concerto avrà anche il privilegio di essere accompagnato dal prestigioso pianoforte Boisselot del 1855, un autentico gioiello storico. Con il suo mobile in palissandro e intarsi in ottone e bois de rose, questo strumento straordinario donerà un suono caldo e avvolgente, trasportando il pubblico in un’atmosfera che unisce passato e presente in modo sublime.





Innovazione e Tradizione: Le Trascrizioni Inedite



Per rendere questa serata ancora più speciale, sono state realizzate inedite trascrizioni per pianoforte a quattro mani, create ad hoc per il concerto “Buffi Duetti”. Queste nuove interpretazioni, pensate per esaltare il dialogo tra le voci e le mani dei nostri interpreti, rappresentano un connubio perfetto tra innovazione e tradizione.



Un Evento di Divertimento e Cultura



“Buffi Duetti” è molto più di un semplice concerto: è un invito a vivere l’opera buffa in tutta la sua vitalità e ironia. Le esibizioni dei nostri talentuosi interpreti, Federico Cucinotta, Gaspare Provenzano, Cristina Ciulla e Fabio Ciulla, promettono di regalare al pubblico momenti di autentica comicità e raffinatezza musicale, in un’atmosfera che saprà coinvolgere sia i giovani under30 che gli appassionati over60.



Data: 22 febbraio 2025

Orario: 20:30

Luogo: Teatro Libero

https://associazionelumia.it/tickets/buffi-duetti/



Luogo: Teatro Libero, Salita Partanna, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 22/02/2025

Data Fine: 22/02/2025

Ora: 20:30

Artista: Federico Cucinotta; Gaspare Provenzano; Fabio Ciulla; Cristina Ciulla

Prezzo: 12.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.