Nella quinta giornata del Campionato di serie D di calcio a 5 nel GIRONE A si sblocca finalmente in trasferta la Mediatrice C5 del presidentissimo Nino Tuzzolino che passa 8-4 a domicilio sul sintetico del Città di Campofelice. In una serata contraddistinta da freddo polare e da una fastidiosa pioggia il roster di coach Massimo Zampardi gioca con grande carattere e personalità, ottima prova di tutti rimontando l’ iniziale 3-1 dei madoniti già nella prima frazione di giuoco e accelerando nella ripresa grazie al super bomber delle meraviglie Sergio Maiorana, pokerissimo per il “pistolero” che statistiche alla mano raggiunge gli 11 centri, alla doppietta del “metronomo” capitan Alessandro Zampardi e alle reti di Gabriele Di Fresco e del baby Peppe Raia, buon esordio dell’ altro calcettista under Gaetano Caruso a cui è mancato solo il gol.

Nella prima frazione di giuoco la formazione di coach Zampardi parte un pò contratta andando sotto nel punteggio dopo cinque minuti con il tiro di Giuseppe Porcello ma capace di riequilibrare le sorti del match al dodicesimo grazie al diagonale da sinistra del bomber Sergio Maiorana su un filtrante al bacio di Manuel Gioè.

La gara vede le due compagini giocare in maniera intensa, ma la formazione di casa sfrutta qualche amnesia degli ospiti portandosi sul 3-1 a metà frazione con Luigi Pitingaro che si distingue per una doppietta, dapprima sfruttando una deviazione al centro area dopo un corner da destra al quindicesimo e appena sessanta secondi dopo grazie a un calcio di punizione dal limite che batte l’ incolpevole Claudio Alescio.

A questo punto esce fuori tutto il carattere e la personalità di capitan Alessandro Zampardi che prende per mano la squadra, giocando da perfetto veterano, iniziando a macinare chilometri importanti e smistando palloni con il contagiri per i compagni; così a dieci dal termine su un pallone al bacio servito da Samuele Salamone (buona la sua prova come sempre), ci pensa Sergio Maiorana(MVP Gara) che dal limite fa partire un diagonale chirurgico, un vero e proprio colpo da biliardo che si insacca alla destra del portiere locale Vicari che nulla può sulla conclusione precisa.

I picciotti di coach Zampardi insistono e qualche minuto dopo potrebbero riequilibrare le sorti dell’ incontro con il neo entrato Gaetano Caruso, il baby al suo esordio stagionale servito per vie centrali dall’ onnipresente Sergio Maiorana, avanza e da posizione defilata a destra calcia a botta sicura ma è strepitoso il portiere Vicari a deviare in corner.

Impatta la Mediatrice C5 a tre minuti dall’ intervallo grazie a Gabriele Di Fresco, calcettista di vitale importanza nello scacchiere della formazione biancoblu, che ricevuta palla da capitan Zampardi avanza la mediana e da destra fa partire un diagonale terrificante sul palo ad incrociare dove nulla può il portiere madonita, gol del 3-3 che fa esplodere lo staff ospite.

Nella ripresa la compagine biancoverde del duo tecnico Pasquale Papa-Daniele Chimento cerca di sorprendere il roster palermitano che è ben disposto in campo chiudendo bene le sortite locali e riuscendo ad andare in vantaggio al terzo con un diagonale preciso e angolato scoccato proprio dal capitano Alessandro Zampardi, appena superata la linea mediana del campo dopo aver ricevuto palla da destra dalla rimessa battuta da Samuele Salamone, rasoterra micidiale e preciso sul palo ad incrociare e rete del 4-3.

La formazione di casa adesso cerca di avanzare alla ricerca del pari ma chiaramente si espone alle ripartenze degli ospiti che giocano in maniera ordinata e con un buon possesso palla sfruttando altresì bene gli spazi. La compagine palermitana “spacca in due” la gara nel momento decisivo, dapprima grazie al diagonale preciso de destra del baby Peppe Raia al quattordicesimo su un delizioso assist di capitan Ale Zampardi che si insacca inesorabilmente e tre minuti dopo ancora con Sergio Maiorana che da destra su assist di Peppe Raia fa partire un altro tiro preciso per la rete del 6-3.

Nella parte finale di gara, il roster madonita tenta disperatamente la rimonta, Alessio Carosa a sei minuti dal termine accorcia le distanze con un tiro preciso sul set dal limite, ma è ancora il roster palermitano a chiudere il match grazie a due eurogol, al ventisettesimo con Sergio Maiorana che su un altro lancio telecomandato da capitan Ale Zampardi batte di testa da pochi passi e allo scadere con una magistrale punizione proprio del capitano Alessandro Zampardi che scrive i titoli di coda per il triplice fischio finale di 8-4 per la Mediatrice C5.

Il Tabellino della gara:

Centro Sportivo “Angelo Incandela” Campofelice di Roccella(Pa)

Città di Campofelice – MEDIATRICE C5 = 4-8 (pt 3-3)

Le formazioni in campo:

Città di Campofelice: Piampiano, Carosa, Testaiuti, Pitingaro, Porcello, Ilardo, Alaimo, Incandela, Aquilino, Labruzzo, Scalisi, Vicari. Dirig. PASQUALE PAPA-DANIELE CHIMENTO

MEDIATRICE C5: Alescio, Gioe’, Maiorana, Ventimiglia, A. Zampardi, Caruso, Di Fresco, Quattrocchi, Raia, Salamone, Sireci. ALL. MASSIMO ZAMPARDI

Arbitro: Vincenzo Pio Merlino di Palermo

Marcatori: 5 pt G. Porcello(CC), 12 pt -20 pt – 17 st -27 st S. Maiorana(M), 15 pt-17 pt L. Pitingaro(CC), 27 pt G. Di Fresco(M); 3 st-30 st A. Zampardi(M), 14 st G. Raia(M), 24 st A. Carosa(CC).

Ufficio Stampa ASD MEDIATRICE C5





