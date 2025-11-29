Verranno presentati alle 10 di lunedì 1 dicembre nei locali del Centro socio-culturale ARCI Le Nuvole, in via Maurizio Ascoli n.30, a Gela, i risultati dell’analisi territoriale sul benessere psicologico degli adolescenti realizzata nell’ambito di “EsserCi”, progetto selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Un momento di analisi e confronto che si realizza nell’ambito del primo seminario tematico del progetto.

Un percorso di attenzione e cura degli adolescenti, che ha il Centro socio-culturale ARCI Le Nuvole come capofila e al quale contribuiscono come partner i Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi, le scuole del comprensorio, l’associazione “I Girasoli Onlus”, il Centro di Educazione Ambientale, l’Istituto per la Ricerca Sociale.

Un lavoro di analisi, coordinato dalla dott.ssa Aurora Morreale, psicologa e psicoterapeuta, che lunedì prossimo illustrerà come lo studio sia stato finalizzato ad analizzare e comprendere, in modo efficace e standardizzato, alcune informazioni relative al benessere psicologico e relazionale del campione di adolescenti che vivono nei Comuni interessati.

“Dialogare per un futuro con più speranza” il tema dell’intervento del dott. Raffaele Barone, direttore del Dsm Caltagirone-Palagonia dell’Asp di Catania, insieme al quale si discuteranno i risultati dello studio.





Luogo: Centro Arci Le Nuvole, Via Maurizio Ascoli, 30, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

