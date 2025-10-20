ASD Mediatrice C5, rinasce un progetto di natura socio-sportivo da parte di un gruppo di Amici nel quartiere VillaTasca a Palermo, disputerà il Campionato di Serie D di Calcio a cinque, non solo atleti, ma soprattutto più uomini.

E’ un sabato pomeriggio di un caldo mese di Agosto in quel di Palermo, dove un gruppo di 8 AMICI si ritrova a passeggiare lungo il viale Maria SS Mediatrice nel quartiere Villatasca.

Seduti in una panchina sorseggiando un caffe freddo, gli otto volontari di belle speranze decidono, dopo aver partorito una idea bellissima da tanto tempo, che è tempo di ufficializzare il loro bel progetto già in cantiere da qualche anno.





Si proprio così un Progetto Socio-Sportivo che possa accomunare i tanti giovani del Quartiere Villatasca con l’obiettivo importante di crescita umana innanzitutto e sportiva subito dopo, in un Periodo Storico-Sociale molto delicato, non solo atleti ma soprattutto più uomini.

Far rivivere lo sport nel quartiere soprattutto il calcio a 5 federale con il nome della gloriosa Mediatrice. Mediatrice si, un nome che al solo pensiero fa venire i brividi a chi ha conosciuto e soprattutto a chi ha vissuto i fasti della gloriosa compagine di calcio a 11 negli anni 70, presieduta dal compianto e indimenticabile Filippo Errera, grande Uomo dagli immensi valori umani e sportivi che portò la formazione biancoazzurra alla soglia del Campionato Regionale di Promozione Siciliana, ma soprattutto ha valorizzato tanti giovanissimi atleti in grandi UOMINI.

Così ad inizio Settembre è nata ufficialmente, negli Uffici della F.I.G.C. C.R. Sicilia, la ASD Mediatrice C5 società sportiva che parteciperà’ al prossimo Campionato Provinciale Palermo di calcio a 5.





STAFF DIRIGENZIALE:

Per quel che riguarda l’ organigramma societario, Nino Tuzzolino assumerà il ruolo di Presidente (giocatore simbolo, bandiera e icona della Mediatrice Calcio), Giuseppe Romano il Vice Presidente, Giovanni Errera sarà il Direttore Sportivo, mentre Fabio Errera, Massimo Zampardi, Gaspare Maiorana, Salvo Badagliacca, Gioele Errera e Mario Caldarella saranno gli altri Dirigenti. Due new entry inoltre molto importanti sono quelle di Rosario Tantillo Dr. Commercialista, con una grande passione per il calcio, tale da far conseguire la Specializzazione con Master in Management dello Sport, assumerà il ruolo di Consulente Sportivo e del Prof. Pierpaolo Tripiano esperto docente di Italiano e Latino c/o la Scuola Superiore di II° e avra’ un ruolo estremamente importante ossia sara’ Dirigente Responsabile addetto agli Arbitri durante le gare ufficiali.





AREA TECNICA:

Per quel che riguarda l’ Area Tecnica, la Prima Squadra e’ affidata a coach Massimo Zampardi (Allenatore) e Giuseppe Romano (Vice) con il prezioso supporto di coach Gaspare Maiorana e di Fabio Errera (Responsabile Tecnico della Scuola Calcio), mentre gli Allievi Under 17 saranno guidati in panchina da una vecchia conoscenza del calcio locale, coach Salvo Badagliacca.

Nota molto importante, lo Staff Tecnico sara’ coadiuvato dall’ esperienza di Giovanni Errera, che oltre ad assumere il ruolo di Direttore Sportivo, sara’ il Superadvisor considerando la sua grande conoscenza nel calcio da allenatore e addetto ai lavori gia’ dagli anni 80/90.





AREA COMUNICAZIONE:

Per quel che concerne l’ Area Comunicazione e Ufficio Stampa, Elia Tuzzolino assumerà il ruolo di Responsabile di Area, Andrea Dieli sarà l’ Addetto Stampa, mentre importante new entry di Riccardo Caldarella esperto Telecronista, sarà la voce ufficiale della ASD Mediatrice C5 nonché’ il Social Media Manager.





PRE SEASON SQUADRA:

Per quanto riguarda la Pre-Season 25/26 i ragazzi di Massimo Zampardi e Giuseppe Romano crescono di volta in volta dopo un mese di duro lavoro effettuato in Sede. Interessanti sono state le prime due amichevoli disputate in trasferta, due sconfitte ma a testa alta contro Futsal Altofonte 2021 e San Gregorio Papa formazioni militanti in Serie C2. Successivamente sono giunte due vittorie casalinghe, contro il quotato Palermo C5 Under 19 Nazionale di coach Massimo Rappa e contro il Wisser Club compagine di Serie D di mr. Nicola Aliotta, che hanno registrato segnali positivi nel gioco espresso in campo dal roster di capitan Gioele Errera e compagni.





GIRONE A SERIE D:

La ASD Mediatrice C5 e’ stata inserita nel Girone A del Campionato di Serie D insieme ad Usd Altavilla Milicia, Animosa Civitas Corleone, S. Maria Della Dayna Marineo, Citta’ di Campofelice Roccella, Five Godrano, Pol. Real Sports Cefalu’, Sant Isidoro Bagheria, Seven Stars Misilmeri e Bagheria 90011. La ASD Mediatrice C5 disputerà le gare casalinghe il sabato pomeriggio.





MEDIA E COMUNICAZIONE:

Per conoscere tutte le info relative alla realtà sportiva ASD Mediatrice, sono attivi i Canali Ufficiali Social Facebook @asdmediatricec5, Instagram @asdmediatrice1975 e You Tube @mediatricefutsal, mentre Tuttocampo.it sara’ il Media Partner Ufficiale nella attuale stagione sportiva. Le gare della ASD Mediatrice C5 saranno trasmesse sul Canale You Tube Mediatrice Futsal.





PARTNERSHIP:

Un particolare ringraziamento va agli Sponsor Ufficiali che permetteranno lo sviluppo del Progetto ASD Mediatrice C5 nel corso della stagione sportiva 2025/26.

Importantissima partnership e’ quella relativa a Sfrigola Made in Sicily di Adriano Pizzurro (Main Sponsor). Adriano felicissimo di sposare il Progetto ASD Mediatrice Futsal in quanto il suo ricordo e’ molto legato al suo compianto papa’ che negli anni 70/80 e’ stato molto vicino al sodalizio della Mediatrice Calcio.

Un Ringraziamento va anche alle preziosissime collaborazioni di Ce L’ Ho, Salamone S.r.l. Traslochi, CR Service Autoricambi, Banca Mediolanum e Tecnorete Villatasca s.a.s.





Area Comunicazione e Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

#futsal#asdmediatricec5#nonsoloatletimasopratuttopiuomini

