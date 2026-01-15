Si svolgerà venerdì 16 gennaio, a partire dalle ore 17:00, nella Sala Rossa del Palazzo Libertini di San Marco di Caltagirone, il convegno finale del progetto “KAIRÒS – Il tempo opportuno”, iniziativa dedicata ai giovani e alla promozione della partecipazione civica, culturale e sociale.

Il progetto, è stato promosso da Agenzia Giovani per i Giovani, in collaborazione con il Comune di Caltagirone, Opera Prossima s.c.s. e San Francesco s.c.s., ed è stato finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del “Fondo Politiche Giovanili” 2023, Linea d’Intervento “Giovani in rete”.

Il convegno rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha coinvolto giovani e operatori in diversi laboratori tematici, dedicati alla partecipazione civica, alla comunicazione, al giornalismo, alla cultura e alla creatività come strumenti di crescita individuale e collettiva.

Ad aprire i lavori sarà Emanuele Incarbone, esperto e animatore del laboratorio “Strumenti di partecipazione civica per i giovani”. Seguiranno gli indirizzi di saluto di Fabio Roccuzzo, Sindaco di Caltagirone; Gesualdo Piazza, Presidente della Cooperativa San Francesco S.C.S.; Giusy Infantino, Presidente della Cooperativa Opera Prossima S.C.S.

Il programma prevede gli interventi istituzionali e di settore di Paolo Ragusa, Presidente ALS MCL e ANCOS UNCI, Enzo Sardo, Presidente del Consiglio Regionale MCL Sicilia, Sandro Copernico, Presidente dell’Associazione Ricreativa Culturale Le Muse ETS ed esperto del Laboratorio “Risorsa Città – Laboratori culturali e creativi”.

Un momento centrale dell’incontro sarà dedicato alle testimonianze dirette dei partecipanti, con gli interventi di Miriam Infantino, del laboratorio di giornalismo e comunicazione web radio, e Tamba Ali, del laboratorio “Risorsa Città – Laboratori culturali e creativi”, che racconteranno l’esperienza vissuta all’interno del progetto.

Il convegno sarà moderato dalla giornalista Elisa Petrillo. A conclusione dei lavori verrà proposto l’ascolto di un estratto di un podcast realizzato durante il laboratorio.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino i risultati di un progetto che ha posto i giovani al centro, valorizzando tempo, competenze e creatività come strumenti di crescita e partecipazione attiva.

