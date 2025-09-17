Da sabato 20 a domenica 21 settembre 2025, 26 società maschili e 25 femminili, oltre 900 atleti: una festa dello sport, all’insegna etica, rispetto e accoglienza siciliana

Catania ospita i Campionati Italiani di Società Master su Pista, due giornate di sport, passione e condivisione. Oltre 900 atleti e 20 giudici nazionali garantiranno una gara all’insegna dell’etica e della competizione sana; premi speciali in legno per le prime sei classificate maschili e femminili.

Sta per arrivare il grande momento: Catania diventa il cuore pulsante dell’atletica Master italiana. Le due giornate vedranno riunite 26 società maschili e 25 femminili, con oltre 900 atleti e atlete provenienti da tutta Italia, accompagnati da tecnici e accompagnatori. L’evento non sarà solo una competizione, ma una festa dello sport, un luogo dove etica, rispetto e spirito di squadra si intrecciano con il calore dell’accoglienza siciliana.





Un ringraziamento speciale va agli oltre 20 giudici nazionali presenti, figure fondamentali senza le quali nessuna gara potrebbe prendere vita. La loro competenza e dedizione garantiranno il regolare svolgimento di ogni prova, contribuendo a rendere unico questo appuntamento.

Le prime sei società maschili e le prime sei femminili saliranno sul podio e riceveranno un trofeo pensato apposta per questa occasione: niente targhe tradizionali, ma un simbolo autentico realizzato in materiale naturale, prevalentemente legno. Un segno concreto che racconta la nostra città e l’abbraccio che la Sicilia è pronta a donare a chi verrà a gareggiare e a tifare.

Luogo: Campo Scuola, CATANIA, CATANIA, SICILIA

