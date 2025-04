La Canadian Chamber in Italy nomina nuovi Delegati Territoriali in Lombardia, Puglia e Sicilia per rafforzare i rapporti Canada-Italia e annuncia una missione economica in Canada a maggio 2025.

La Canadian Chamber in Italy è lieta di annunciare la nomina di tre nuovi Delegati Territoriali, con l’obiettivo di intensificare le relazioni economiche e culturali tra il Canada e le Regioni italiane:​ Avv. Khrystyna Korylyuk, Delegata Territoriale per la Regione Lombardia​, Dr. Claudio Massimo Onorato, Delegato Territoriale per la Regione Puglia​ e Dr. Andrea Leonardi, Delegato Territoriale per la Regione Sicilia​.





Queste nomine rappresentano un passo significativo nell’impegno della Canadian Chamber in Italy di promuovere e facilitare collaborazioni strategiche tra il Canada e le diverse realtà regionali italiane. I Delegati Territoriali avranno il compito di avviare e coordinare attività locali, coinvolgendo tutti gli stakeholder interessati, tra cui istituzioni, imprese e associazioni di categoria, al fine di sviluppare progetti congiunti e opportunità di business.​





Caterina Passariello, Presidente della Canadian Chamber in Italy, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra presenza sul territorio italiano con la nomina di professionisti di alto profilo come l’Avv. Korylyuk, il Dr. Onorato e il Dr. Leonardi. Questo passo rafforza il nostro impegno nel costruire ponti tra il Canada e le Regioni Lombardia, Puglia e Sicilia, favorendo sinergie concrete con gli attori locali e generando nuove opportunità di crescita condivisa. A tutti i Delegati Territoriali, va il mio più sincero augurio di buon lavoro.”





Al fine di consolidare le relazioni tra il Canada e l’Italia, la Canadian Chamber in Italy annuncia una missione esplorativa in Canada, prevista dal 23 al 31 maggio 2025. Questa missione rappresenterà un’opportunità unica per le aziende italiane di esplorare il mercato canadese, stabilire contatti strategici e promuovere il proprio brand a livello internazionale.





Durante la missione, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a incontri B2B, visitare aziende locali e partecipare a eventi di networking. In particolare, il giorno 27 maggio 2025, la delegazione parteciperà ad Ottawa, alloSpring Summit, organizzato dall’Associazione AIOT Canada e dal 29 al 31 maggio 2025, al World of Travel, Trade & Taste Expo 2025che si terrà presso il Metro Toronto Convention Centre, un evento di rilevanza internazionale che offrirà ulteriori occasioni di visibilità e interazione con partner commerciali canadesi e internazionali.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle iniziative, è possibile contattare la Canadian Chamber in Italy attraverso il sito web: www.canadianchamber.it

