“Correre, è inevitabile ” spettacolo di e con Salvatore Ventura

Quando il maratoneta corre, c’è una parte di lui che va in un angolo di solitudine. In questo angolo di solitudine con il maratoneta ci siamo pure noi, e percorriamo insieme tutti gli avvenimenti della sua vita che l’hanno portato fin lì, proprio lì, ad un passo dal traguardo. Il maratoneta dalle lunghe distanze non si guarda mai indietro. Non si guarda mai indietro, un traguardo dopo l’altro. Il maratoneta lo sa, ci porta avanti, e noi con lui varchiamo un traguardo dopo l’altro, è così che funziona ai corridori, devono varcare traguardi. Come quella metafora della vita che segna il chiasmo dei nostri giorni. Poi succede, a un certo punto, che indietro bisogna guardarsi, e forse si capisce quel qualcosa che prima non si era capito, forse si capisce che finché dura il rimorso dura la colpa, forse i sensi di colpa peggiori arrivano dopo i migliori momenti di libertà, forse tutto torna, anche chi non vuoi, forse è meglio essere felici perché intanto è possibile, forse sta volta il traguardo non vale la pena passarlo.





L’autore e attore Salvatore Ventura andrà in scena sul palco del Teatro alla Guilla all’interno delle Residenze 2025

I biglietti (8 euro) si acquistano solo online sul sito

Per maggiori informazioni 324 8241183

Luogo: teatro alla guilla , via sant’agata alla guilla, 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

