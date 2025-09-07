Prosegue con grande successo la rassegna Incanti Fest, che si avvicina al gran finale con il suo penultimo appuntamento: “Cappuccetto Rozzo”, giorno 8 settembre, alle ore 18, nello lo SpiazZo, Piazzale Rocco Chinnici 6, a Catania, una produzione de La Casa di Creta. Uno spettacolo frizzante e originale che unisce teatro di figura e recitazione, rivolto a grandi e piccini.

Firmato e diretto da Antonella Caldarella, in scena con Steve Cable, Cappuccetto Rozzo è una rilettura comica e irriverente della celebre fiaba, resa ancora più coinvolgente dalla presenza di un burattino decisamente fuori dagli schemi.

Tutto ha inizio con l’arrivo di un cantastorie straniero, allegro e colorato, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra. Intona le prime note e parole della fiaba più amata dai bambini, ma lo spettacolo prende presto una piega inaspettata: il dispettoso burattino Gigetto irrompe sulla scena con una serie di gag esilaranti, determinato a cambiare il corso della narrazione. Dopo un vivace scambio, i due fanno un patto… ed è così che prende il via una nuova versione della storia, cantata insieme al pubblico e ambientata nella baracca dei burattini, dove una madre è alla ricerca della sua “dolce bambina”…

Tra musica dal vivo, comicità e interazione, Cappuccetto Rozzo è un’esperienza teatrale che diverte e sorprende, regalando una visione diversa e spassosa di una fiaba senza tempo.

Incanti Fest è curata da La casa di Creta e Zo Centro Culture contemporanee.

