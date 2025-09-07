Da settembre 2025 sarà disponibile “Aria”, il nuovo inedito dei Bellamorèa, un brano che affronta un tema tanto attuale quanto delicato: l’ansia e la difficoltà di trovare respiro nella vita di tutti i giorni. Con parole semplici e una melodia intensa, “Aria” diventa un invito a fermarsi, rallentare e cercare di guardare oltre il peso delle abitudini che spesso intrappolano. Nonostante la profondità del tema, il brano porta con sé una luce: il desiderio di libertà, di leggerezza e di rinascita.

L’aria, simbolo di respiro e nuova energia, diventa qui una metafora universale: aprire le finestre interiori, lasciar entrare il vento del cambiamento e ritrovare se stessi. È un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, che più di altri vivono la pressione di un mondo veloce e iperconnesso, ma che hanno dentro di sé la forza di reinventarsi e ripartire.

Con questa uscita, i Bellamorèa presentano anche il 31° videoclip musicale della loro carriera. Un percorso visivo che nell’estate 2025 ha seguito una cadenza mensile, con Privè a luglio, Passerà ad agosto e ora Aria a settembre. Una trilogia di immagini e suoni che racconta diversi modi di vivere, affrontare e superare le emozioni.

Il singolo farà parte del prossimo album “ENJOY”, un progetto musicale e culturale dedicato al benessere sociale ed emotivo, pensato per stimolare riflessione, ascolto e dialogo. Un percorso che i Bellamorèa portano avanti non solo sui palchi di teatri, anfiteatri e festival, ma anche in contesti educativi come scuole e università, in Italia e all’estero, grazie alle collaborazioni con Ambasciate e Istituti Italiani di Cultura.

“Con Aria vogliamo lanciare un augurio a chi attraversa momenti di smarrimento – spiegano i Bellamorèa –: trovare dentro di sé il coraggio di respirare ancora, di aprirsi al nuovo e riscoprire la bellezza del cammino. Crediamo che la musica possa diventare uno strumento prezioso di sostegno e consapevolezza, soprattutto per le nuove generazioni.”





BELLAMORÈA

Duo musicale di world music formato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, i Bellamorèa, docenti e musicisti, da anni portano avanti un percorso artistico-educativo affrontando temi di grande impatto sociale come la legalità, lotta alla mafia, femminicidio, abuso di sostanze, diritto alla libertà e alla dignità umana. Con il progetto “Med World Tour” hanno calcato palchi di teatri e anfiteatri, ma anche scuole, università, carceri, ospedali e hospice: luoghi in cui la musica diventa cura, dialogo e speranza.

Sito Ufficiale: www.bellamorea.com

Facebook: https://www.facebook.com/bellamorea

Youtube: https://www.youtube.com/@Bellamorea

Instagram: https://www.instagram.com/bellamorea_fratellibunetto/

