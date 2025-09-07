Tipo segnalazione: Incidente

Una donna di 34 anni, residente a Siracusa (L.V.) è rimasta infortunata durante una escursione all’interno della Valle d’Anapo in località Sortino. Per soccorerla si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 159” in servizio presso il Reparto Volo di Catania, allertato dalla sala operativa di Siracusa. Sul posto a prestare il primo soccorso la squadra dei Vigili del Fuoco di Pozzallo.

Personale elisoccoritore è stato verricellato sul posto e dopo aver accettato le condizioni della donna si è provveduto a imbarellarla e issarla a bordo dell’elicottero. Trasportata all’ospedale di Lentini è stata affidata al personale medico per le cure del caso.

