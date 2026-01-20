L’avvocato Giovanna Cantavenera, la più votata tra le liste di Forza Italia alle scorse elezioni comunali a Carini, aderisce a Grande Sicilia. Soddisfazione da parte dell’on. Gianfranco Miccichè, il quale sottolinea che “la sua competenza saprà darci qualità e spessore, oltre ad attrarre consenso, in proiezione delle imminenti elezioni carinesi, in cui serviranno uomini e donne di buona volontà, animate da un profondo senso di unità e voglia di cambiamento. Grande Sicilia continua a crescere e a radicarsi nel territorio, segno che il percorso intrapreso è quello giusto”.



