Ultimo appuntamento, giovedì 22 ottobre, di “Carte scritte e tinte”, la rassegna culturale di Unìco Boutique hotel d’Arte a Mondello che mette in dialogo scrittori e artisti attorno a temi ogni volta diversi.

Un confronto ideale tra parole e opere d’arte che entra anche tra gli eventi del Festival delle Letterature Migranti, diventando una sede satellite del festival e ospitandone uno degli autori dell’edizione in corso: Maurizio Torchio con il suo ultimo romanzo La peggior specie (Sellerio), in dialogo con Marzia La Barbera. Il romanzo apre a una riflessione morale e simbolica sulla violenza e sul confine sottile tra complicità e presa di coscienza. Da qui nasce una domanda scomoda: possiamo dirci felici mentre organizziamo l’infelicità di altri viventi?

Dalla scrittura all’arte, la pittrice catanese Samantha Turrisi porta su tela la bellezza e il mistero della natura. I suoi dipinti trasportano chi li guarda in un mondo idilliaco dove la felicità sembra a portata di mano. Un invito ad aprire gli occhi su ciò che ci circonda e a rispettare l’ambiente. Presupposto etico ed estetico di felicità.

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Maurizio Torchio

La peggior specie (Sellerio)

Alcuni video scioccanti girati in uno dei più grandi allevamenti e mattatoi del Piemonte raggiungono le tv nazionali. Si vede la brutalità della catena di montaggio che trasforma un mammifero in una bistecca. Un investigatore privato dovrà infiltrarsi per scoprire chi abbia divulgato illegalmente quelle immagini. Un romanzo potente con una tensione e dei meccanismi non lontani dal thriller.

Quarto step della mostra d’arte con Samantha Torrisi

Nata a Catania nel 1977, vive e lavora alle pendici dell’Etna, dove sviluppa una ricerca pittorica legata alla natura, alla memoria e alle trasformazioni del paesaggio. Formatasi all’Accademia di Belle Arti di Catania, integra pittura, fotografia e video in una poetica evocativa e onirica. Dal 1999 espone in musei, gallerie e istituzioni in Italia e all’estero, partecipando a mostre, residenze e progetti internazionali. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale Save the Planet EneganArt (2024) e il Premio Editoriale Espoarte (2025). Dal 2022 fa parte dell’Archivio SACS del Museo Riso di Palermo e le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private..

UNÌCO

Unìco è un Boutique hotel concepito come una piccola galleria d’arte privata. L’hotel raccoglie ed espone al proprio interno le opere di artisti contemporanei che possono essere ammirate o acquistate durante il soggiorno. La Hall, le camere, l’esterno fanno da scenario alle opere di artisti siciliani, che la direzione di Unìco sceglie e presenta ai suoi ospiti. Un hub culturale che segue un calendario di incontri, letture, conversazioni anche con curatori, critici, galleristi. Carte scritte e tinte è l’ultima proposta culturale dell’hotel e, in prospettiva, punta a comprendere anche altri linguaggi artistici come la musica, già al centro negli anni passati di una rassegna jazz.





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