È questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “I Bambini danno Voce a San Cristoforo”, promosso dal Patto Educativo Territoriale di San Cristoforo, in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 15.30 presso la Città dei Ragazzi, in via Gramignani 128, a Catania.

Nel corso dell’iniziativa, la parola passerà ai bambini e alle bambine del Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città dei Ragazzi che, guidati dal Baby Sindaco, incontreranno cittadini, rappresentanti delle istituzioni e le realtà aderenti al Patto educativo per condividere riflessioni, bisogni e proposte legate alla vita del quartiere.





L’incontro si configura come un importante momento di ascolto e confronto, volto a valorizzare la partecipazione attiva dei più piccoli e a riconoscerne il ruolo di cittadini consapevoli, capaci di osservare e interpretare il territorio con uno sguardo autentico, critico e propositivo. Ascoltare la voce dei bambini significa comprendere il loro punto di vista sul contesto in cui vivono e avviare una riflessione condivisa su ciò che può essere migliorato, nella prospettiva di una comunità più attenta ai loro bisogni e ai loro sogni.





La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

Un appuntamento di significativo valore educativo e civico, che pone al centro il diritto all’ascolto e alla partecipazione delle nuove generazioni.

Al termine dell’incontro, il CCR e il Baby Sindaco prenderanno parte all’iniziativa “San Cristoforo con Agata”, promossa dal Vice presidente vicario del Consiglio Comunale di Catania presso la Parrocchia Santa Maria della Salette.

Luogo: Città dei Ragazzi, Via Gramignani , 128 a, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.