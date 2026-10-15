Il consigliere circoscrizionale Concetto Ecora, che era stato uno fra i più votati alle ultime elezioni, ha aderito oggi a Forza Italia.

Il suo passaggio, annunciato dal deputato regionale Salvo Tomarchio, modifica l’assetto politico della sesta circoscrizione del comune di Catania: con il nuovo ingresso, Forza Italia diventa il primo partito della coalizione che sostiene il Sindaco Trantino.





“Ecora porta con sé esperienza amministrativa, conoscenza del territorio ed energie nuove”, dichiara Salvo Tomarchio. “La sua adesione rafforza il gruppo che lavora ogni giorno nei quartieri e apre a nuove iniziative per sostenere l’azione dell’amministrazione comunale sul territorio. Tutto questo è ancora più importante se si considera la vastità territoriale della VI Circoscrizione, che copre alcuni fra i più importanti quartieri della Città.”

“Dopo le adesioni dei consiglieri comunali Bonaccorsi e Campisi – conclude il deputato regionale – e con la solidità già rappresentata dai due Presidenti di circoscrizione Spampinato e Bassini, oltre a numerosi ex amministratori e amici, con questa ulteriore adesione a Forza Italia si conferma ancora una volta la bontà del percorso che abbiamo intrapreso in provincia di Catania in sintonia con il lavoro fatto da Nino Minardo a livello regionale: Forza Italia partito aperto al confronto e al dialogo, che accoglie idee ed energie nuove che portano competenza, rappresentanza istituzionale e radicamento nel territorio.”

Luogo: Librino, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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