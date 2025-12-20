Catania si prepara ad accogliere la V edizione del Festival ‘Musica e Monumento’, rassegna che nel mese di dicembre coniuga la grande tradizione musicale con alcuni dei più significativi luoghi monumentali della città. Un progetto culturale ormai consolidato, capace di valorizzare il patrimonio storico-artistico attraverso il linguaggio universale della musica. Il festival, promosso dall’Istituto Culturale Musicale Italiano ‘A. Scarlatti’ con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Catania, si aprirà martedì 23 dicembre, alle ore 19.00, presso il Palazzo della Cultura, con un recital pianistico di Ludovica Franco, giovane interprete di grande sensibilità e raffinatezza. Il secondo appuntamento è in programma sabato 27 dicembre, sempre al Palazzo della Cultura, alle ore 19.00, con il recital pianistico di Modesto Picci, musicista di riconosciuto prestigio internazionale. La rassegna si concluderà domenica 28 dicembre, alle ore 19.00, nella suggestiva Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, con il concerto dal titolo ‘I Concerti per Tastiera di J.S. Bach’, affidato all’Orchestra Sinfonica Italiana e a un parterre di pianisti di assoluto rilievo: Vincenzo Balzani, Gianfranco Pappalardo Fiumara, Giulio Potenza, Gianluca Badon, Giuseppe Grippi, Ludovica Franco, Modesto Picci e Andrea Bacchetti.

Il Festival si conferma così come uno spazio di incontro tra interpretazioni di alto livello, repertorio colto e valorizzazione dei monumenti, offrendo al pubblico un’esperienza artistica che va oltre il semplice concerto. “Il Festival Musica e Monumento – dichiara Gianfranco Pappalardo Fiumara, direttore artistico della rassegna – nasce dal desiderio di restituire alla musica il suo ruolo di dialogo profondo con i luoghi e con la storia. Portare il pianoforte e il repertorio barocco all’interno di spazi monumentali significa creare un’esperienza immersiva, in cui il suono diventa parte integrante dell’architettura e della memoria collettiva. Questa quinta edizione rappresenta un traguardo importante e al tempo stesso un nuovo punto di partenza: un invito a vivere la musica non solo come ascolto, ma come atto culturale condiviso”.

Il ‘Festival Musica e Monumento’ si inserisce nel panorama delle iniziative culturali di qualità che contribuiscono a rafforzare l’identità culturale della città, rendendo Catania un luogo vivo, aperto e capace di dialogare con le grandi tradizioni musicali europee. Un appuntamento imperdibile per appassionati, studiosi e per chi desidera riscoprire la città attraverso il fascino senza tempo della musica.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.