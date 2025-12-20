PALERMO 20 DICEMBRE 2025 – L’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Ingrassia” di Palermo ha superato la soglia dei 1.100 interventi chirurgici, confermandosi punto di riferimento nella rete ospedaliera dell’intero territorio.

“Il risultato raggiunto è un indicatore concreto della qualità delle prestazioni e dell’efficienza organizzativa della struttura – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria, Antonino Levita – l’attività è frutto di una programmazione puntuale e della dedizione al lavoro dei professionisti”.

Il dato degli oltre 1.100 interventi restituisce la dimensione di un’attività chirurgica strutturata, che comprende sia la traumatologia d’urgenza, sia la chirurgia programmata, con procedure ad elevata complessità: dalla chirurgia protesica robotica al trattamento delle fratture e delle patologie degenerative dell’apparato muscolo-scheletrico.

“Il raggiungimento di questo importante traguardo è frutto di un grande lavoro di squadra – ha detto Ferdinando Granata, Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia – il nostro obiettivo è garantire cure sicure, efficaci e tempestive, migliorando continuamente la qualità dell’assistenza. Superare i 1.100 interventi non rappresenta, comunque, un punto di arrivo ma uno stimolo a fare ancora meglio, investendo su formazione, innovazione e potenziamento dei percorsi di cura”. (nr)





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.