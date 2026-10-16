La Sicilia produce talenti, ma troppo spesso sono altri territori a trasformarli in valore economico. Giovani laureati, ricercatori, professionisti e aspiranti imprenditori lasciano l’Isola alla ricerca delle opportunità necessarie per trasformare un’intuizione in un progetto concreto, un’idea in un’impresa. E se la sfida non fosse più soltanto trattenere i talenti, ma creare le condizioni perché possano scegliere di restare?

È da questa domanda che prende forma una nuova iniziativa imprenditoriale sull’asse Sicilia-Liguria, che punta a incidere sulle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno. A incontrarsi sono due realtà con esperienze e competenze complementari: DBhub, radicata nel territorio siciliano, e Wylab, incubatore certificato di startup nato a Chiavari, in Liguria, con dieci anni di esperienza nell’accompagnamento di nuove imprese e nell’open innovation. Due territori, una visione comune: mettere l’esperienza di chi ha già costruito un’impresa al servizio di chi vuole crearne una. È il principio del give back imprenditoriale, la volontà di restituire al territorio il patrimonio di competenze, conoscenze e relazioni maturato nel mondo produttivo, trasformandolo in nuove opportunità per le generazioni future.





Il progetto si chiama Catania Crea Impresa – Open Innovation Hub Sicilia e la presentazione ufficiale si terrà lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Catania, dove saranno illustrati la visione, gli obiettivi e le prospettive di un’iniziativa che mette in dialogo due territori e due esperienze imprenditoriali.

A rendere particolarmente significativo il progetto è anche il luogo destinato a rappresentarne uno dei punti di riferimento: lo storico Palazzo delle Poste di Catania, lungo la centralissima via Etnea. Un edificio che per generazioni ha rappresentato le comunicazioni della città e che oggi, attraverso DBhub, assumerà anche una nuova funzione: favorire connessioni tra persone, conoscenze e imprese. Un passaggio dal valore anche simbolico. Per generazioni, da quelle stanze sono transitate lettere, messaggi e comunicazioni. Oggi possono incontrarsi idee, progetti e competenze capaci di generare nuove opportunità di sviluppo. Cambiano gli strumenti, cambiano i linguaggi, ma resta la vocazione a mettere in connessione persone e territori.





Il progetto si inserisce nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021–2027, Azione 1.1.3, e punta a rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione attraverso percorsi dedicati alla nascita e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

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