La consigliera comunale di Palermo e consigliera della Città Metropolitana di Palermo, Caterina Meli, torna a chiedere interventi urgenti per l’illuminazione pubblica nel quartiere di Valdesi, a Mondello. Nonostante un primo intervento, le criticità persistono e continuano ad alimentare le preoccupazioni di residenti e commercianti.

“Già lo scorso 30 luglio avevo segnalato questa situazione, sollecitando AMG a intervenire e chiedendo una programmazione chiara dei lavori necessari. Da allora è stato effettuato un primo intervento che, tuttavia, non ha risolto il problema: le strade interessate continuano a rimanere al buio e i cittadini attendono ancora una risposta adeguata.”

Una condizione che, sottolinea la consigliera, richiede azioni concrete e verificabili.





“Non basta eseguire un lavoro se il risultato atteso, cioè il ripristino dell’illuminazione, non viene raggiunto. Occorre verificare le criticità ancora presenti e intervenire fino alla loro effettiva risoluzione.”

“I residenti continuano a segnalare furti e a esprimere preoccupazione per la propria sicurezza. L’assenza di illuminazione accresce il senso di vulnerabilità e rende più difficoltosi gli spostamenti di pedoni e automobilisti. Garantire strade adeguatamente illuminate significa assicurare condizioni essenziali di sicurezza e vivibilità.”

La consigliera rinnova pertanto la richiesta di misure immediate e di un programma definito per la soluzione definitiva.

“Chiedo ad AMG e all’Amministrazione comunale di chiarire quali ulteriori interventi si intendano realizzare. Servono un cronoprogramma certo e, nell’attesa, soluzioni provvisorie che garantiscano l’illuminazione delle strade ancora al buio. Continuerò a seguire la vicenda e a sollecitare gli interventi necessari fino al ripristino di un servizio essenziale per il quartiere”, conclude Meli.

Luogo: valdesi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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