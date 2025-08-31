Dopo le pistolettate dei giorni scorsi in piena strada, oggi apprendiamo sgomenti di un ennesimo episodio di criminalità in pieno giorno e in centro a Catania, tragicamente sfociato nell’ omicidio di un giovane catanese, accoltellato per probabili questioni legate alla gestione dei parcheggi abusivi.

Ennesimo gravissimo episodio che si aggiunge ai tanti ormai accaduti recentemente, che segnano una continua incontrollata escalation di violenza in una città in cui cresce la paura e la percezione di insicurezza tra i cittadini e che da un’immagine non degna di sé e delle sue numerose bellezze, soprattutto in un periodo estivo in cui è affollata da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Una scia di violenza senza precedenti in una città dove anche le forze dell’ordine che lodiamo per il loro impagabile lavoro e servizio, non riescono più ad avere il controllo della situazione e lamentano carenze di risorse e strumenti per poter fronteggiare una portata così vasta di criminalità e violenza. Negli ultimi mesi abbiamo sentito molti proclami e promesse di interventi risolutivi in termini di mezzi e risorse, compresa la possibilità di poter disporre dell’esercito, ma la realtà e ben diversa, la percezione di sicurezza dei cittadini è sprofondata unitamente ad un continuo aumento degli episodi criminali, più o meno gravi su larga scala.

Crediamo che siamo di fronte ad una vera questione sicurezza Catania che deve essere affronata fortemente ai massimi livelli con l’intervento del governo nazionale, regionale e di tutte le istituzioni perposte con tempestività , per disporre di interventi immediati e risolutivi che po’ngano fine a questo inaccettabile e incontrollabile far west in cui versa la città di Catania. Chiediamo al Sindaco, al Prefetto, al Questore di fare valere tutta la loro autorevolezza presso il governo nazionale, per ottenere risposte concrete da subito sia per i cittadini che per gli uomini impegnati ogni giorno sul campo per fronteggiare questi fenomeni, per garantire la massima sicurezza possibile ai cittadini di Catania ed una città che non merita tutto questo.





Coordinamemto provinciale

Noi Moderati CT

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

