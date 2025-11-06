Si sono tenute le elezioni Rsu di Catania per Rete gas ed Asec trade e Giuseppe Giangreco della UGL Chimici risulta il più votato del dell’azienda: primo eletto con 21 voti. Dopo un ritorno alla rappresentatività alle elezioni del 2022, quest’anno UGL Chimici conferma e sottolinea il ruolo attivo al fianco dei lavoratori ottenendo largo consenso.

“Sono orgoglioso di far parte dell’organismo sindacale unico per le due aziende, il mio è un impegno per tutti”, afferma il neo eletto Rsu Giuseppe Giangreco.

“Ringrazio chi si è speso per la UGL Chimici, siamo orgogliosi del risultato ottenuto. Non è scontato e testimonia il nostro impegno al fianco dei lavoratori. Ci dimostra che quando si è dalla parte dei lavoratori si è dalla parte giusta”. Sono le parole del segretario di Catania di UGL Chimici, e segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida.

Congratulazioni e soddisfazione anche da parte di Giovanni Musumeci, segretario UGL Catania che augura “buon lavoro alle nuove Rsu”.

