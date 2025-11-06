Il ritorno a casa è un viaggio che può cambiare tutto, un confronto con ciò che siamo stati, con chi ci aspetta e con chi non c’è più. Da qui prende vita “A volte ritornano”, la nuova commedia scritta e interpretata dal comico palermitano Vittorio Barbera, al suo esordio alla regia venerdì 14 novembre alle 20.30 al Teatro Marcello Puglisi di Palermo, nell’ambito della stagione teatrale “Trame e Identità” di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris.

Dopo anni trascorsi a Roma, Francesco torna nella sua Palermo per un motivo inaspettato: la misteriosa scomparsa del padre. È l’inizio di un viaggio ironico e commovente tra segreti familiari, scontri generazionali e situazioni surreali, dove nulla è come sembra. Nel corso della storia, Francesco riscoprirà il significato del legame con le proprie radici.

Nel cast: Vittorio Barbera, Maria Desirè Leto, Giulia Picone, Adriana Siino, Anita Taormina, Andrea Lombardo e Daniele Alessandra. L’aiuto-regia è affidato a Marilina Giordano.

«Questo spettacolo nasce da un bisogno personale – spiega Vittorio Barbera – di raccontare una parte di me come non avevo mai fatto. È una storia che parla del ritorno, non solo fisico ma anche emotivo, del fare i conti con il proprio passato per capire chi siamo oggi. C’è tanto di me in “A volte ritornano”, è una dedica a mio padre, ma anche un modo per riconciliarmi con ciò che è stato». E aggiunge con un sorriso: «Forse sono stato un po’ folle a scrivere, dirigere e interpretare contemporaneamente, ma penso che l’arte nasca anche dalla follia. Se il pubblico uscirà ridendo ma anche un po’ commosso, allora avrò raggiunto il mio obiettivo.»

Classe ‘97, Vittorio Barbera è un comico, showman e autore palermitano. Si forma alla Scuola di Teatro Pupella di Palermo, dove sviluppa il proprio stile ironico e autentico. Apprezzato per la sua comicità intelligente e genuina, ha calcato palchi di rilievo e partecipato a trasmissioni televisive locali e nazionali. Parallelamente alla carriera teatrale, Vittorio pubblica video comici sul web, costruendo una community sempre più ampia. Nei suoi lavori alterna leggerezza e denuncia sociale, convinto che l’ironia sia uno strumento potente per riflettere sulla realtà.

Lo spettacolo “A volte ritornano” si inserisce nel cartellone della stagione 2025-26 di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris, che propone otto spettacoli tra commedie, drammi e teatro-canzone, alternando il palcoscenico del Teatro Jolly e del Teatro Marcello Puglisi di Palermo. La rassegna, intitolata “Trame e Identità”, indaga le sfumature dell’animo umano attraverso storie di fragilità, sogni e rinascita, portando sul palco artisti emergenti e interpreti di esperienza in un dialogo aperto e vitale con il pubblico.

Biglietti e abbonamenti

Il biglietto per lo spettacolo ha un costo di 15 euro ed è anche possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione. Per informazioni contattare su WhatsApp i numeri 091 8545217 e 091 7465443 oppure visitare il sito web del centro polivalente, la pagina Facebook e il profilo Instagram di Panormos Officina Artistica.

Luogo: Teatro Marcello Puglisi, viale Francia, PALERMO, PALERMO, SICILIA

