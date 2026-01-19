Trasformare lo scarto in risorsa e il rifiuto in un gesto di vicinanza. L’Amministrazione comunale di Mascali rilancia con forza l’iniziativa dedicata al riutilizzo dei beni, un progetto che unisce la tutela dell’ambiente al sostegno sociale, mettendo in rete la generosità dei cittadini e le necessità delle famiglie più fragili. Il cuore pulsante di questa iniziativa è il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Carlino, che non è solo un luogo di conferimento, ma, di fatto, diventa “hub della solidarietà”.





“L’iniziativa – spiega il sindaco Luigi Messina – si basa su un meccanismo semplice ma estremamente efficace, volto a ridurre la produzione di rifiuti ingombranti e a promuovere una cultura del consumo consapevole. I cittadini che dispongono di beni mobili (mobili, piccoli elettrodomestici, oggettistica, attrezzature per l’infanzia) ancora in buono stato e funzionanti, possono consegnarli presso il CCR di via Carlino. Il personale del centro prende in carico i beni, verificandone l’integrità”.





L’assessore all’Ambiente, Paolo Virzì, ha sottolineato la portata multidisciplinare di questo progetto, che va ben oltre la semplice gestione dei rifiuti: ”Attraverso questa azione dal forte valore morale, sociale ed educativo, gli oggetti vengono messi a disposizione gratuitamente di tutte le famiglie che ne avessero bisogno. Vogliamo promuovere una cultura che contrasti lo spreco “usa e getta”. Donare un bene ancora utile non è solo un atto di solidarietà verso i nostri concittadini più fragili, ma è anche un insegnamento educativo fondamentale”.

