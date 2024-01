CEIPES ETS, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, ha festeggiato il cinema e i documentari con l’evento italiano del progetto D.B.Y – Directed By Youth. Un’opportunità unica e senza precedenti che ha preso vita nella suggestiva sede del CSC ai Cantieri Culturali alla Zisa, spazio

culturale di fama nella capitale siciliana.

Il 19 gennaio non è stata scelta come data casuale, ma per la Giornata Internazionale del Cinema Italiano, del 20 gennaio, che coincide con l’anniversario della nascita di Federico Fellini, uno dei registi più famosi al mondo.

L’evento si è svolto nella bellissima Sala Bianca del C.S.C, coinvolgendo attivamente cittadini di tutte l’età e provenienti da diverse realtà. I film realizzati dai giovani partecipanti durante la fase precedente del laboratorio, tenutosi nell’estate del 2023, sono stati presentati al pubblico per la prima volta, regalando un’esperienza coinvolgente e autentica.

La giornata è stata arricchita da interessanti discorsi e dibattiti su temi di rilevanza civica, offrendo agli ospiti l’opportunità di apprezzare i film creati con impegno dai giovani partecipanti e riflettere su questioni politiche e civiche di attualità. Dai fenomeni del “catcalling” e della violenza di genere al fenomeno del “brain drain” e la situazione attuale delle famiglie omosessuali in Italia, gli argomenti affrontati sono stati molteplici e significavi.

Il progetto, cofinanziato dal programma CERV dell’Unione Europea, si propone di stimolare il dibattito democratico tra i giovani europei attraverso lo sviluppo di documentari partecipativi: e quale occasione migliore di questa?

Per saperne di più sul progetto e sull’evento, è possibile seguire CEIPES ETS e DBY –Directed By You(th) sui siti web e sulle pagine social ufficiali.

Luogo: Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.