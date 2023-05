Una cinerassegna imperdibile il 29 maggio dalle 9 per salutare il progetto “C’era una volta in Sicilia” che in questi mesi ha coinvolto studenti e studentesse palermitane ed ennesi in un percorso di scoperta del cinema e dell’audiovisivo attraverso incontri con registi, video editor, produttori, direttori della fotografia dal calibro di Daniele Ciprì e Pif.

Durante la giornata, che si svolgerà al cinema Rouge et noir, i giovani allievi incontreranno Ivan Scinardo, direttore del Centro sperimentale di cinematografia di Palermo, Nicola Tarantino, dirigente della Sicilia film commission e i Soldi Spicci, il duo che ha scelto il cinema come mezzo per raccontare la loro comicità.

Saranno proiettati, in una vera e propria maratona cinematografica, i film “È stato il figlio” di Daniele Ciprì, “Sicilian Ghost Story” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e “Magic show” con Nino Frassica.

Ultimo, ma non per importanza, ci sarà la prima visione del cortometraggio realizzato dagli studenti coinvolti nel progetto “C’era una volta in Sicilia”, realizzato nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola promosso da MiC e MiM.

Il corto è stato girato a Palermo a fine aprile con la regia e la sceneggiatura firmate proprio dagli studenti con l’apporto dei docenti coinvolti. Un progetto che ha permesso a tanti giovani di poter vedere come nasce un progetto cinematografico.

