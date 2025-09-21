Si è svolta la cerimonia conclusiva del progetto di Educazione alla legalità e cittadinanza consapevole “I guardiani del mare” realizzato dall’ Ussm di Catania e Lega Navale di Riposto, all’interno della cornice di Palazzo Vigo, nell’ambito del protocollo d’intesa con il ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile.

Il percorso progettuale, svolto all’ 08 aprile al 26 giugno 2025, è stato rivolto a minori e giovani adulti seguiti dall’ Ussm, ed ha trattato le tematiche inerenti a “pace e diritti umani”, “educazione ambientale”, “rispetto delle diversità/unicită”, “educazione alla legalità e cittadinanza responsabile”, “dipendenze e salute”, attraverso cicli di incontri settimanali, esperienze laboratoriali, navigazione diretta, visione di cortometraggi, incontri di testimonianza con referenti significativi per gli argomenti affrontati, e tanto altro.

Valore aggiunto e tema trasversale degli incontri, nello spirito della mission di Lega Navale è stato l’ambiente marino e la navigazione.

Al progetto ha preso parte anche l’Accademia delle Belle Arti di Catania, ente che, grazie ad apposita convenzione, ha già collaborato con l’Ussm di Catania in altre iniziative. All’interno del progetto, quindi, oltre ad affrontare e riflettere sulle tematiche al centro del progetto, i ragazzi, supervisionati dal prof. P. Portale e dal prof. Messina e da tre studenti dell’Accademia, sono stati impegnati nella realizzazione di un bassorilievo in creta ceramizzata, rappresentativo del progetto.

L’evento conclusivo, ha costituito un importante momento di restituzione dei “significati” delle esperienze condivise dal gruppo di giovani coinvolti e di rilancio verso il consolidamento dei valori su cui si fonda la civile convivenza ed è stato occasione per i ragazzi, per donare alla Lega Navale di Riposto, il bassorilievo realizzato.

L’evento è stato introdotto dalla dott ssa Roberta Montalto, direttore dell’USSM di Catania. A seguire l’intervento di Giuseppe Ballistreri, presidente di Lega Navale Riposto.

Il progetto è stato illustrato dalle funzionarie della professionalità di servizio sociale, dalla dott.ssa Emanuela Sciacca, referente per la zona lonica e dalla dott.ssa Vanda Tomaselli, referente del progetto.

Il laboratorio di ceramica è stato descritto dal Prof. Pierluigi Portale.

La socia di Lega Navale, Grazia Russo, referente per il progetto e tutor d’aula, ha presentato un video rappresentativo di momenti salienti del progetto.

All’ incontro sono intervenuti: la dott.ssa Stefania Barbagallo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il prof. Luca Indaco, direttore del Dipartimento dell’Accademia delle belle Arti di Catania; il dott. Girolamo Monaco, direttore IPM Acireale, il capitano dei carabinieri Mario D’Arco.

Il team di progetto è stato cosi costituito: per l’ Ussm , dalla dott.ssa Vanda Tomaselli referente di progetto; dalla dott.ssa Emanuela Sciacca, referente di zona; dalle tutor d’aula, dott.ssa Teresa Puglisi, dott.ssa Donatella Rapisarda e dott.ssa Carmela Leo.

A rappresentare Lni la prof.ssa Grazia Russo, referente di Lega Navale per il progetto e tutor d’aula e, come relatori che hanno partecipato al progetto, il dott. Giuseppe Pulvirenti e il dott. Daniele Sofia, presidente dell’ associazione “Vittime unite”.

Per l’Accademia delle Belle Arti sono stati coinvolti il prof Pierluigi Portale responsabile del laboratorio di scultura; il prof. Filippo Messina responsabile del processo di ceramizzazione: Angela Barbagallo, Stefano Caudullo, Sara Portale, quali studenti ABA CT.

Presenti alla conclusione del progetto anche il viceprefetto Sarita Giuffrè e l’assessore alla cultura del comune di Riposto, la prof.ssa Lucilla Auditore.

Durante la manifestazione la dottoressa Montalto, direttore Ussm Catania ha consegnato lettere d’ encomio al presidente di Lega Navale Giuseppe Ballistreri ed alla referente per il progetto e turor Grazia Russo, al professore Portale Pierluigi e ai ragazzi dell’Accademia Stefano, Sara, Angela.

Riposto 20.09. 25





Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.