Cari Concittadini, da anni le Amministrazioni che si sono susseguite nella nostra comunità hanno lavorato per raggiungere livelli alti di raccolta differenziata e permettere di far rientrare San Michele di Ganzaria nei normali standard europei in tema di riciclo.

La nostra Amministrazione ha seguito il buon esempio intrapreso in precedenza e sta tentando di alzare l’indice di gradimento abbinando agli alti livelli di raccolta differenziata il decoro urbano, la pulizia e il mantenimento degli spazi verdi.

Tutto questo nel nostro territorio comunale è possibile grazie al vostro impegno, alla sinergia e collaborazione con gli operatori ecologici che giornalmente operano e lavorano per noi.

Carico di responsabilità di quanto ereditato e ambizioso del progetto di rilancio del nostro territorio, tutto questo non può essere vanificato da “

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.