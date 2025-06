Il beach bocce si prende la scena al Lido Azzurro di Catania. Nel fine settimana è stata organizzata dalla società Bocce Catania la prima gara ufficiale regionale della stagione su spiaggia. Oltre 30 i partecipanti alla competizione tutti entusiasti dell’esperienza e della perfetta organizzazione dell’evento.





In campo a mettersi in luce è soprattutto la società di casa che porta in semifinale quattro suoi atleti. A vincere il torneo alla fine è Ugo Currao, che dopo il successo in semifinale su Giuseppe Iannone, si presenta all’ultimo atto contro il compagno di squadra Marco Caltabiano, vincente in precedenza con Giuseppe Anastasi. La finalissima è un turbine di emozioni con Caltabiano che si porta sul 5-0, ma poi subisce la rimonta di Currao, bravo a riprendere la partita e poi a chiuderla con la vittoria finale.





La stagione del beach bocce in Sicilia entra così nel vivo. A Catania la specialità tornerà il 5 e il 6 luglio con il torneo di coppia, il 19 e il 20 luglio ci sarà invece il torneo individuale e a coppia mista, entrambe le competizioni sono valide per la qualificazione alla finale regionale in programma, sempre al Lido Azzurro, il 9 e il 10 agosto. A Marina di Ragusa, nel tratto compreso tra la Ola Beach e il Porto Turistico, grazie all’organizzazione dell’Iblea Bocce saranno due gli appuntamenti estivi con il beach bocce. Si inizia domenica 13 luglio con la specialità Coppia e Coppia Mista, mentre domenica 27 luglio la gara sarà dedicata alla specialità individuale.

