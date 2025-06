Non si fermano le azioni di cura e decoro del territorio a Trappeto. Interventi di potatura di alberi, pulizia e sistemazione delle aree verdi pubbliche, del centro urbano e della zona marittima, scalo e spiaggia “Praiuledda”, cui si aggiunge la pulizia delle strade di competenza comunale, in collaborazione con Anas. Oltre a quelli già effettuati sono in programma i prossimi interventi in tutte le contrade di periferie e nelle spiagge “Casello” e “Ciammarita”.





“Consideriamo – ha detto il sindaco Santo Cosentino – il verde pubblico, le nostre spiagge e le nostre aree pubbliche una risorsa su cui investire e da tutelare, per rendere Trappeto una città sempre più decorosa e fruibile, così da essere scelta sempre da un numero sempre maggiore di turisti e villeggianti e risultare più vivibile per tutti. Con l’arrivo dell’estate abbiamo intensificato gli sforzi e i risultati cominciano ad essere apprezzati. Ringrazio gli uffici, gli operai e i volontari dei progetti PUC per la professionalità e la competenza con cui svolgono il loro lavoro. Mi appello a tutti i cittadini affinché collaborino nella tutela del decoro della nostra città e del nostro ambiente”.





Soddisfatto anche l’assessore comunale all’Ambiente Tommaso Billitteri: “Ci siamo spesi molto per affrontare l’estate nel migliore dei modi e rendere accogliente Trappeto affinché diventi sempre di più una località balneare di richiamo e punta di riferimento per il turismo della costa palermitana”.

