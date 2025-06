La Settimana delle Culture numero 14 si è chiusa ieri sera con un concerto che ha ricordato, per la prima volta a pochi mesi dalla sua scomparsa, Eliana Calandra, l’amata direttrice dell’Archivio storico e soprattutto del Museo etnografico Pitrè, che lei era riuscita ad allestire e riaprire dopo anni di dimenticanza. E proprio nel “suo” Museo, ieri sera si è tenuto “Two lands, one voice” concerto che ha unito sullo stesso palco il Goethe Chor diretto da Serena Pantè, un coro amatoriale palermitano in cui canta anche la figlia di Eliana, Valentina Messina; e il CanBelto Choir di Dublino, nato nel 2009 inizialmente come formazione solo femminile, e poi ampliato anche con voci maschili, specializzate nel gospel e diretto da Jimmy O’Byrne. Circa 250 spettatori che hanno riempito il cortile del museo e tantissimi applausi alla fine con diversi bis.

La Settimana delle Culture si chiude quindi con un risultato che ha entusiasmato gli organizzatori, “meno appuntanti ma molta più qualità; ci ha meravigliato il pubblico che è stato sempre numeroso, ha apprezzato gli appuntamenti e le numerose mostre, alcune delle quali continueranno per tutto il mese” ha detto il presidente Giorgio Filippone.





Luogo: museo Pitrè

