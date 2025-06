Nel Messinese, i portacolori “Gordon”-Cicero (Ford Sierra Cosworth) dominano la gara valida per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche

Terzo gradino del podio e vittoria nel 2° Raggruppamento per Ricevuti-Catalano (BMW 2002 TII)

I locali Marino-Marino (A/112 Abarth) si aggiudicano, invece, il “Terzo”

Al sodalizio presieduto da Eros Di Prima, assegnata l’ennesima Coppa Scuderie della stagione 2025

È stato un fine settimana trionfale quello appena archiviato dalla Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) in occasione del 25° Rally dei Nebrodi Historic, valido per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche. Sui selettivi asfalti del Messinese, al di là dell’ennesima Coppa Scuderie posta in bacheca nella stagione in corso, infatti, il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, ha festeggiato la vittoria dei portacolori “Gordon” e Totò Cicero, su Ford Sierra Cosworth di 4° Raggruppamento. Un’affermazione netta quella dell’affiatato equipaggio palermitano che ha imposto il proprio passo sin dall’avvio, mettendo a segno sette scratch in altrettante prove speciali delle otto disputate nell’impegnativa due giorni di gara. Alla luce di una prestazione altrettanto brillante, il terzo gradino del podio è stato appannaggio dei compagni di squadra Italo Ricevuti e Monica Catalano, su BMW 2002 TII, che hanno conquistato, altresì, il 2° Raggruppamento. Alle loro spalle si è piazzato il locale Luigi Marino (A/112 Abarth) che, navigato per la prima volta dalla figlia Paola, all’esordio assoluto nella specialità, si è fregiato della corona d’alloro nel 3° Raggruppamento. Da menzionare nel “Quarto”, infine, i primati di classe ottenuti da Sebastiano Ribaudo (Opel Corsa GSI), con Maria Cristina D’Alessandro, e da Giovanni Bonafede (Seat Marbella), con Flavia Vizzarri, rispettivamente nella A/1600 e nella A/1300. Nella parentesi agonistica riservata alle vetture moderne, ovvero, il terzo round della Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ), da registrare il rientro di Pasquale Craparo, presentatosi al via su Skoda Fabia RS Rally2 e in coppia con Giovanni Lo Verme dopo un anno esatto di stop. Dopo una prima tappa del venerdì condizionata da un’errata scelta di gomme, l’indomani il pilota di Favara è ripartito forte prima di incappare in un dritto sul primo passaggio della “Sant’Angelo” perdendo un minuto; da qui, la decisione di abbassare i ritmi, arrivare al traguardo e godersi l’esperienza. Una prima uscita stagionale tribolata per suo fratello Agostino (Mitsubishi Lancer Evo IX) che, con Claudio Palermo alle note, è riuscito a far sua la “N4” nonostante sia stato tormentato da problemi di elettronica sin dai primissimi chilometri. Per chiudere il trittico con Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) che, ritrovato nell’abitacolo Marco Marin, ha centrato l’obiettivo postosi alla vigilia: rastrellare punti pesanti in ottica campionato, dopo essersi fregiato di un prezioso argento nella “R2” testando, altresì, nuove soluzioni di assetto e pneumatici in vista degli impegni futuri.





Classifica finale 25° Rally dei Nebrodi Historic

1. “Gordon”-Cicero (Ford Sierra Cosworth) in 45’01”7; 2. “Red Devil”-Spirio (Renault 5 GT Turbo) a 2’29”1; 3. Ricevuti-Catalano (BMW 2002 TII) a 4’42”3; 4. Marino-Marino (A/112 Abarth) a 5’46”4; 5. Mistretta-Cangemi (Renault 5 GT Turbo) a 6’16”3; 6. Ribaudo-D’Alessandro (Opel Corsa GSI) a 6’46”; 7. Fiumara-Di Blasi (Opel Corsa GSI) a 7’54”7; 8. Calabria-Calabria (Renault 5 GT Turbo) a 9’47”9; 9. Bonafede-Vizzari (Seat Marbella) a 10’07”8.





