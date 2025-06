Palermo – Tre film, tre storie di riscatto, coraggio e passione: cinema gratuito all’Arena Cep per sfidare i pregiudizi. Da domani, martedì 3 giugno fino a giovedì 5 giugno, l’Istituto Comprensivo ‘Giuliana Saladino’ si trasforma in un cinema all’aperto con la rassegna per ragazzi e famiglie “CEP: Cinema è partecipazione – Dalla strada al mito: storie per giovani sognatori”.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell’ambito del programma nazionale ‘Per chi crea’, prevede la proiezione gratuita di film scelti con l’obiettivo di ispirare negli spettatori, giovani e meno giovani, la forza di credere sempre nei propri sogni.

Questo il programma:

martedì 3 giugno, ore 21, ‘Fuga per la vittoria’ di John Huston, film cult con Pelé e Sylvester Stallone, ispirato alla vera partita tra prigionieri di guerra e nazisti.

mercoledì 4 giugno, ore 21, ‘Race – Il colore della vittori’a di Stephen Hopkins, la storia di Jesse Owens, l’atleta che sfidò Hitler alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

giovedì 5 giugno, ore 21, ‘The Karate Kid’ di John G. Avildsen, racconto di formazione che ha ispirato generazioni di giovani.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Da giorni, sulle cronache cittadine, si parla del quartiere Cep solo per rapine, vetrine spaccate, furti e criminalità – afferma Giusto Catania, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo ‘Saladino’ – Ma il Cep è tanto altro: è impegno educativo, crescita culturale, lotta sociale contro i bombardamenti a Gaza. Cep può significare anche Cinema è Partecipazione e questa rassegna cinematografica dimostra che c’è un’altra faccia di questo quartiere periferico di Palermo, c’è una grande possibilità di riscatto e di crescita che, qui, ogni giorno, con lo sforzo di tutta la comunità educante portiamo avanti per fornire alle nuove generazioni strumenti e capacità di cambiamento”.

La rassegna è, infatti, un viaggio tra sport, arte, amicizia e sfide personali, nel quale protagonisti e spettatori condividono l’idea che ognuno ha dentro di sé la forza per superare ostacoli e costruire il proprio destino, anche se si nasce in contesti difficili o quando tutto sembra andare storto.

I film in programma sono tutti legati alle sfide personali, alla crescita interiore e alla scoperta di sé. Ogni racconto celebra il valore della diversità, l’importanza della fiducia in sé stessi e la forza di chi sceglie di guardare oltre e non arrendersi davanti agli ostacoli, superando pregiudizi, coltivando le proprie passioni e a scoprendo che, dentro ognuno di noi, c’è una scintilla capace di accendere qualcosa di grande.

Non a caso, la rassegna intende anche rendere omaggio al sogno e alla determinazione di Totò Schillaci, il campione di Italia ’90 cresciuto proprio sui campetti del Cep prima di conquistare il mondo calcistico.

Per il terzo anno di seguito l’Istituto comprensivo Saladino, che si trova in una zona periferica e ad alto rischio dispersione della città di Palermo, ottiene un finanziamento nell‘ambito del programma ‘Per chi crea’. Parallelamente alla rassegna cinematografica, il progetto prevede anche corsi di educazione al linguaggio audiovisivo per promuovere cultura, inclusione e cittadinanza attiva tra gli studenti.





Luogo: Arena Cep – Istituto Comprensivo ‘Giuliana Saladino’ , Via Barisano da Trani, 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.