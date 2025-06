È andato in scena ad Aci Sant’Antonio il 40° atto della Coppa Sant’Antonio Abate di ciclismo, organizzata da Pedale Santantonese con il patrocinio del Comune e dell’Ars. Dopo il doppio rinvio di agosto, finalmente, è andato in scena l’evento che ricordava la figura di Turi Cannavò, anima storica del ciclismo locale. Si assegnavano due titoli regionali (Allievi e Juniores Femminile) e il sesto Trofeo Primavera nella categoria Esordienti maschile e femminile. Il tutto alla presenza del presidente regionale Diego Guardì e del vice Giacomo Gravina, del presidente Fci Catania, Adolfo Scandurra, e del tecnico regionale Nello Cangemi

ALLIEVI. Paolo Agliarolo (Ciclotour) è il nuovo campione siciliano Allievi. Grande prova del giovane palermitano che dedica la vittoria alla famiglia al termine di sei giri intensi su un percorso insidioso con due erte nel corso del percorso che alla fine hanno fatto la differenza. Sulla salita finale di via Roma Agliarolo anticipa Gabriele Abella (Gi Esse Pro Cycling) e Ivan Mortillaro (Gi Esse Pro Cycling). Al quarto posto Gabriele Tirendi (Cycling Team Nial Nizzoli Almo) che è stato sempre nel vivo della corsa e tra i più attivi. Completa la Top Five Vito Randazzo (Madone-Team Bike Sicilia). “Il mio idolo? Van der Poel. Sono davvero felice per la vittoria e per la gestione della gara adatta ai cambi di ritmo. La dedica? Alla mia famiglia, che era presente, e a chi crede in me”. Sofia Elotropio (Pro Bike Erice) chiudeva al primo posto, davanti a Fatima Sulfaro e Lucrezia Galli. Il Memorial Turi Cannavò è andato alla Ciclotour

ESORDIENTI. Tre giri per un percorso che assegna il Trofeo Primavera. Ottavo trionfo per Matteo Spada (Nial Nizzoli) che riesce in volata a vincere la gara Esordienti (secondo anno). “Percorso importante – spiega all’arrivo il talento modicano 13enne che ha eletto come idolo Pogacar – ci sono salite e discese. Non è stato facile riuscire a vincere perché era andata via una fuga, siamo stati ripresi in dirittura d’arrivo. Ho avuto la tenacia di risalire sui pedali e ad agguantare la vittoria in volata”. Nella classifica Esordienti secondo anno Spada ha preceduto Federico Sorrenti (Etna Bfl Valverde), Vito Milazzo (Pro Bike Erice) e Andrea Modica (Non Solo Bike). Negli Esordienti primo anno Antonio Spitale (Madone Team Bike), Leonardo Firullo (Naturosa Bike &Co. Ragusa), Giuseppe Giglia e Sebastian Rizzo (Team Nibali).

CICLISMO AD ACI SANT’ANTONIO. Mario Cannavò, direttore sportivo del Pedale Santantonese: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Quintino Rocca e con il vice sindaco Salvo Conti, uno straordinario innamorato del ciclismo. Il percorso sul piano tecnico si è rivelato importante. Un grazie alla Federciclismo regionale per averci assegnato il campionato regionale Allievi e Juniores femminile. Un plauso ai direttori di corsa che sono stati encomiabili. A loro va un grazie speciale perché oggi la sicurezza è fondamentale e oggi ne hanno dato prova con grande impegno”.





