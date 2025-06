“Territorio Ionico Etneo, visioni e prospettive”, questo il titolo del workshop tenutosi nella sala conferenze di “Radice Pura” di Giarre. Un appuntamento organizzato dalla Diocesi di Acireale e voluto dal Vescovo Monsignor Antonino Raspanti, per favorire il dialogo tra le varie espressioni del territorio con l’obiettivo del rilancio economico e lo sviluppo della regione attraverso un confronto diretto tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. Monsignor Raspanti ha voluto sottolineare quello che è “il classico principio, che già Papa Leone XIV° ha ribadito e cioè l’impegno della comunità cristiane, perché i territori sviluppino la comunione tra le loro forze che si trasformi in lavoro. In quanto il lavoro è veramente una parte fondamentale per la crescita della dignità della persona umana. In questa prospettiva si rafforza il tessuto lavorativo del nostro territorio e quindi speriamo che i giovani lavorino qui in Sicilia e più persone trovino le opportunità di vivere pienamente il nostro territorio che è tanto bello, ma purtroppo spesso dal quale molti devono andar via”. Sul palco tanti rappresentanti delle istituzioni e della politica presenti a cominciare dal deputato regionale, Nicola D’Agostino: “Noi consentiamo a un territorio invitato qualificato di imprenditori e professionisti di potersi confrontare con l’assessorati con enti regionali come Irfis, Irsap e Ircac che hanno in mano una semplice risorsa: gli strumenti per operare. e come banche B. Si procedure e accorciamo le distanze, quindi diciamo che è una formula originale sperimentale che se funziona e trova il tradimento di chi viene qui e non a perdere ore del suo tempo, ma viene qui a impiegarle praticamente vuol dire che abbiamo svolto una doppia funzione positiva. La prima, quella politica, di avere messo in campo dei provvedimenti. La seconda, maggiormente funzionale e sociale, di accorciare le distanze e mettere le condizioni tutti di poter avere le giuste informazioni. Gli amministratori del governo regionale, Edy Tamajo, Elvira Amata, Salvatore Barbagallo e il rappresentante di Alessandro Aricò, sollecitati dalle puntuali domande di Monsignor Raspanti hanno così raccontato, ai numerosi imprenditori presenti, quello che le varie branche dell’amministrazione regionale stanno portando avanti elencando bandi e risorse messe in campo, per il rilancio produttivo della Sicilia. Tra i corner presenti a Radice Pura, anche l’Irsap, l’Istituto regionale per lo sviluppo industriale, che accanto e in simbiosi con l’assessorato alle Attività produttive, in questo scorcio di legislatura ha impresso una accelerazione significativa per agevolare l’imprenditorialità siciliana e favorire gli investimenti. Abbiamo sentito il Commissario straordinario dell’Irsap, Marcello Gualdani e il direttore Gaetano Collura.

