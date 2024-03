Un inno all’amore, contro la violenza di genere.

CIAUDA celebra l'8 MARZO Con la canzone L'AMURI NON AVI PATRUNI.





In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il cantautore siciliano Ciauda pubblica L’amuri non avi patruni, un brano dedicato alle donne e alla lotta contro la violenza di genere.

Una tarantella contro ogni oppressione. La canzone è un invito a riflettere sull’importanza dell’amore come forza dirompente contro ogni forma di oppressione e di rispetto delle differenze. Una tarantella siciliana scritta da Massimo Malerba ed Emanuele Di Giorgio, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire dal 6 marzo. Le note delicate della chitarra di Ciauda (che è anche voce, assieme alla corista Dona) si intrecciano con le percussioni di Karen, il ronroco di Roberto Stimoli, il basso di Cristian Torre e il fiscalettu di Mario Indaco, creando un’atmosfera intensa e vibrante.

I versi di Frida Kahlo. L’amuri non avi patruni contiene alcuni versi in spagnolo tratti dalla poesia Meriti un amore dell’artista messicana Frida Kalho, ed è un inno all’amore libero e senza padroni. “Abbiamo preso in prestito alcune parole da Frida”, dice Emanuele Di Giorgio (in arte Ciauda), “perché non potevamo trovarne di più belle per quest’occasione. Attraverso la musica vogliamo fare un omaggio a tutte le donne e lanciare un messaggio contro la violenza di genere”.

Il videoclip. L’uscita del singolo sarà accompagnata da un videoclip diretto da Ivan Shock, supportato da Nadia Arancio (secondo operatore) e Alessandro Mobilia (assistente operatore). Protagonista la giovane interprete Anna Basagni (in foto) accompagnata da artisti di strada di grande talento come Sefran, Marilene Distefano e Conchita Lombardo e ballerini come Tiziana Maugeri, nella meravigliosa cornice di via Crociferi a Catania. La scenografia è stata curata da Toni Eden.

Il patrocinio di Cgil, Flai ed Slc di Catania. A causa della rilevanza sociale del tema, Il progetto ha ricevuto il patrocinio di Cgil, Flai ed Slc di Catania, a sottolineare l’importanza di veicolare messaggi contro la violenza di genere attraverso l’arte: “La Cgil di Catania”, commenta Carmelo De Caudo, segretario generale Cgil Catania “è da sempre impegnata nella lotta contro la violenza di genere e per l’affermazione di una società più giusta e paritaria. Sostenere iniziative come questa significa alimentare un cambiamento culturale che passa attraverso l’arte, la musica e la sensibilizzazione di tutta la comunità”.

