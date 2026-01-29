S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria e Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, esprime la propria vicinanza alle comunità della Sicilia ionica, della Calabria e della Sardegna duramente colpite dal ciclone Harry. Nel messaggio ufficiale, il Gran Maestro sottolinea i danni ingenti a case e territori, pur risparmiando la vita umana, e annuncia l’impegno dell’Ordine a fornire aiuti concreti alle persone più bisognose, oltre alla vicinanza nella preghiera.







L’Ordine Costantiniano segue con apprensione quanto accaduto e auspica un rapido miglioramento della situazione per le popolazioni siciliana, calabrese e sarda. Già da tempo, infatti, l’Ordine è presente sul territorio siciliano con numerose iniziative, partecipando attivamente a centinaia di progetti caritativi, sostenendo i più fragili, le famiglie in difficoltà e le persone più bisognose, garantendo aiuto concreto e supporto costante.



Grazie a questa presenza capillare, l’Ordine Costantiniano conferma il proprio ruolo non solo come istituzione simbolica, ma come realtà operativa e vicina alle comunità, pronta a intervenire in momenti di emergenza e a sostenere la popolazione nelle difficoltà quotidiane.





Il messaggio



“A nome dell’intera mia Famiglia e mio personale desidero esprimere la Nostra più accorata vicinanza alle popolazioni della costa Ionica della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, drammaticamente colpite dalla violenta furia distruttrice del ciclone dei giorni scorsi.



L’ingente danno cagionato a luoghi e cose che grazie al Cielo ha risparmiato la vita umana é indubbiamente drammatico, ma confido che l’operosa robusta volontà dei Siciliani, dei Calabresi e dei Sardi, non priva del doveroso supporto delle Istituzioni competenti, saprà in breve tempo ripristinare la magica bellezza di quei luoghi a Noi tanto cari.





Da parte mia assicuro, tramite i rappresentanti dell’Ordine Costantiniano, la disponibilità a un supporto tangibile alle popolazioni colpite, specialmente di quanti si trovano in condizioni di indigenza e dovranno fronteggiare le più basilari necessità, disponendo sin d’ora che possano essere destinati ai più bisognosi concreti aiuti materiali.



Garantendo a tutti la vicinanza nella preghiera, invocando sulle amate terre di Sicilia, Calabria e Sardegna la celeste protezione della Vergine Santissima e l’intercessione dei gloriosi Santi Patroni, prima tra tutti Sant’Agata, auspico che presto ritorni la serenità nelle menti e la speranza nei cuori, così da poter dimostrare ancora una volta, come già tante volte nella storia, quanta forza risiede tra la Nostra amata gente”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.