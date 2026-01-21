



Palermo. “Le immagini che arrivano da tante aree della Sicilia sono drammatiche e raccontano di comunità messe in ginocchio dal ciclone Harry. Come Uil Sicilia esprimiamo la nostra vicinanza a tutti i cittadini, ai lavoratori e alle imprese che in queste ore stanno affrontando danni ingenti e disagi enormi”, dichiara la segretaria generale Luisella Lionti che aggiunge: “Occorre intervenire subito con una quantificazione dei danni e con risorse certe da destinare ai Comuni e ai privati. Serve velocizzare le procedure, non possiamo attendere anni tra l’approvazione di una norma e la realizzazione degli interventi, soprattutto quelli che riguardano le infrastrutture distrutte dal maltempo. In situazioni di emergenza come questa servono misure straordinarie, snelle e immediate per garantire un ritorno alla normalità. Serve ricostruire e sostenere chi ha perso tutto”.





