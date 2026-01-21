“Desidero esprimere la mia più sentita vicinanza a tutte le comunità siciliane duramente colpite dal ciclone Harry e a quanti, in queste ore, stanno facendo i conti con gravi danni economici, alle abitazioni, alle attività produttive e alle infrastrutture”. Lo dichiara l’On. Rosellina Marchetta, deputato segretario dell’Assemblea Regionale Siciliana, commentando l’ondata di maltempo che ha interessato vaste aree dell’Isola.

“La Sicilia sta affrontando ancora una volta gli effetti devastanti di eventi climatici estremi che mettono a dura prova il nostro territorio e la tenuta del tessuto economico e sociale – prosegue l’On. Marchetta – È necessario garantire risposte rapide e concrete ai cittadini, agli imprenditori e agli agricoltori che hanno subito perdite ingenti. Per questo mi attiverò nelle sedi istituzionali competenti affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale, condizione indispensabile per consentire l’attivazione degli strumenti di sostegno e ristoro a favore delle popolazioni colpite e per avviare un percorso di messa in sicurezza e prevenzione del territorio”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.