Si svolgerà venerdì 28 giugno 2024, dalle ore 18, la VII edizione del convegno, “Cinema & Imprese”, da un’idea di Fabio Saccuzzo, Dottore Commercialista, esperto in materiale fiscale ed in tax credit cinematografico, all’interno della “Villa Piccolo di Calanovella”, Capo d’Orlando (ME).

L’incontro, patrocinato rispettivamente dagli Ordini Territoriali di Patti (ME) degli Avvocati e dei Commercialisti, tratterà un tema ampiamente discusso per gli addetti al settore, “Una Nuova Legge per il Cinema”, “Sviluppi normativi e prospettive finanziarie a sostegno della filiera cinematografica”, ospiterà il mondo imprenditoriale italiano e quello siciliano ed i professionisti dei succitati ordini professionali, insieme spesso distante per cultura e tradizione dalle tematiche che verranno affrontate durante il convegno.

Nel corso del dibattito si parlerà della storia della nuova legge del cinema e delle nuove modifiche sul bilancio, con una visione prospettica di quello che potrebbe essere e dovrebbe essere un nuovo regolamento giuridico per il cinema. Saranno affrontati i principali cambiamenti in essere nel mondo della produzione, delle economie ad essa legate e delle principali opportunità’ di investimento nel mondo del cinema da parte della cosiddetta imprenditoria terza, estranea all’industria del cinema. Si parlerà inoltre delle misure finanziarie previste dallo Stato, dal governo e dalle Regioni in questo settore. E si racconterà come un progetto cinematografico viene sviluppato non solo dal punto di vista artistico, ma anche da quello giuridico-finanziario, di indiscussa importanza.

Il pubblico potrà anche assistere alla tavola rotonda, nella quale interverranno, per rendere più proficuo il confronto, rappresentanti delle principali figure della filiera cinematografica (registi, attori, produttori, distributori, autori, sceneggiatori, direttori della fotografia, ecc.).

Noti esperti del settore si confronteranno:

– Fabio Saccuzzo (Dottore commercialista esperto in tax credit cinema e fiscalità d’impresa)

– Gianfranco Passalacqua (Avvocato esperto in diritto amministrativo e cinematografico )

– Giampietro Preziosa (produttore cinematografico Inthel Film)

– Ludovico Cantisani (esperto di bandi selettivi MIC)

– Silla Simonini (esperta in product placement)

– Natascia Arcifa (esperta di bandi europei a sostegno del Cinema)

– Sergio D’Arrigo (Esperto Cinematografico)

Saluti e collegamenti:

– Gabriella Carlucci (Direttrice Artistica Premio “Atena Nike”)

– Andrea Miccichè (Presidente di “Nuovo Imaie”)

– Nicola Tarantino (Direttore di “Sicilia Film Commission”)

– Lucy De Crescenzo (distributore e produttore cinematografico)

Modera Chiara Ombelli (attrice)

Inoltre, saranno presenti per i saluti istituzionali:

Avv. Andrea Pruiti Ciarello (Presidente Fondazione Piccolo)

Avv. Lara Trifilò (Presidente Ordine degli Avvocati di Patti)

Dott. Mario Sciacca (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti).

Si ringraziano: Ca Domus – Roma, Formula Coach, Pulirimpresa, Indaco Sped.

L’evento è organizzato da: Studio Saccuzzo e Associati, Passalacqua Legal Network, Today Entertainment Srl, Sicilia Attiva e Equipe Pianeta Vacanze.

Il convegno è parte del programma del Premio “Atena Nike”, con la Direzione Artistica di Gabriella Carlucci. Lunedì 5 agosto 2024, il Teatro Greco di Tindari, infatti, farà da cornice alla manifestazione, che si preannuncia ricca di novità e protagonisti del grande e del piccolo schermo.





Luogo: Villa Piccolo di Calanovella , CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

