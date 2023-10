Martedì 17 ottore 2023, ore 20.30

I MAGNIFICI ANNI CINQUANTA

AFTER THE BALL

Regia di Compton Bennett con Pat Kirkwood, Laurence Harvey, Jerry Stovin

Drammatico – Inghilterra 1957, durata 89 minuti

Questo film biografico racconta la vita della cantante del XIX secolo Vesta Tilley: fu una delle prime donne a vestire i panni maschili sul palco e sposò un nobile britannico.

Mercoledì 18 Ottobre 2023, ore 20.30

I MAGNIFICI ANNI SESSANTA

IL BIANCO SOLE DEL DESERTO (Beloe solntse pustyni)

Regia di Vladimir Motyl con Anatoliy Kuznetsov, Pavel Luspekaev, Spartak Misciulin

Avventura – URSS, 1970, durata 92 minuti.

Il russo Nicolaj Sukov, sergente di cavalleria (senza cavallo) reduce dalla campagna bellica del 1917-18, è in cammino per tornare a casa, attraverso pericoli e disagi d’ogni sorta.

Giovedì 19 Ottobre 2023, ore 20.30

I MAGNIFICI ANNI SETTANTA

ROMA VIOLENTA

Regia di Marino Girolami, con Silvano Tranquilli, Richard Conte, Maurizio Merli

Poliziesco – Italia, 1975, durata 92 minuti

Maurizio Merli interpreta, come al solito, un poliziotto violento che, per vendicare il fratello ucciso in una rapina, si scatena contro la delinquenza formando un gruppo di vigilantes.

Venerdì 20 Ottobre 2023, ore 20.30

I MAGNIFICI ANNI OTTANTA

UN VENERDÌ MALEDETTO (The Long Good Friday)

Regia di John Mackenzie con Eddie Constantine, Helen Mirren, Bob Hoskins, Pierce Brosnan

Thriller – Gran Bretagna, 1980, durata 114 minuti

Un capo della malavita londinese che vuole entrare nel giro degli affari internazionali è colto di sorpresa, durante una trattativa, dagli attentati ripetuti a uomini della sua banda. Crede che l’attentatore sia qualche gangster rivale, e solo troppo tardi identifica i suoi nemici.

Luogo: Cinematocasa, Via Maqueda , 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/10/2023

Data Fine: 21/10/2023

Ora: 20:30

Artista: Cinema

Prezzo: 0.00

