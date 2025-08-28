Andrea Cioffi sta vivendo un momento d’oro: la sua hit estiva “Sola (Ti Amo)”, cantata insieme alla stella spagnola Mar Lucas, è già tra i brani più ascoltati in Italia e in Europa.

Nel podcast BerAlive, l’artista ha raccontato come è nato il progetto, grazie all’intuizione del suo manager Francesco Facchinetti, che ha reso possibile il featuring con Mar Lucas ancora prima di ottenere l’autorizzazione di Umberto Tozzi, autore dello storico “Ti Amo”. Ma la domanda che tutti si pongono è un’altra: tra Cioffi e Mar Lucas c’è solo collaborazione musicale o qualcosa di più? Davanti ai microfoni, Cioffi non ha risposto direttamente, ma con un sorriso imbarazzato ha ammesso: «Mar Lucas è il mio punto debole.»

Una dichiarazione che alimenta i rumors, mentre “Sola (Ti Amo)” continua a confermarsi come la colonna sonora dell’estate.

Luogo: GALATINA, LECCE, PUGLIA

