Dopo l’approvazione, da parte della Corte dei Conti di Palermo, del Piano di riequilibrio finanziario in data 4 novembre 2025, la Giunta comunale di Villafranca Tirrena ha compiuto un ulteriore passo significativo verso la stabilizzazione del personale ASU. Nella seduta del 6 novembre, con la delibera n. 174/2025, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2025, atto che imprime una forte accelerazione al percorso amministrativo in corso. Con alta probabilità il bilancio sarà discusso e approvato dal Consiglio comunale entro la fine di novembre. Questi passaggi rappresentano un momento decisivo per il futuro lavorativo dei lavoratori ASU del Comune, che potranno finalmente completare il processo di stabilizzazione entro gennaio 2026. Una notizia accolta con grande soddisfazione dalla CISL FP di Messina, che da tempo segue con attenzione le procedure legate alla stabilizzazione del personale precario e continuerà a vigilare affinché il percorso si concluda positivamente. “La CISL FP Messina – dichiarano Giovanna Bicchieri, Segretario Generale, e Maurizio Giliberto, Responsabile del Dipartimento Funzioni Locali – esprime piena soddisfazione per il percorso intrapreso dal Comune di Villafranca Tirrena, che dopo una fase di difficoltà finanziaria sta oggi operando in modo concreto per garantire sicurezza e dignità lavorativa agli ASU. Vigileremo con costanza affinché nessun ostacolo rallenti il completamento di questa importante procedura.” La stabilizzazione del personale ASU rappresenta non solo un atto di giustizia nei confronti di lavoratori che contribuiscono quotidianamente al buon funzionamento dei servizi comunali, ma anche un tassello essenziale per assicurare efficienza e continuità all’azione amministrativa dell’Ente locale.

