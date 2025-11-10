CATANIA, 7 novembre 2025 – Emozione, testimonianze e visioni di futuro hanno scandito l’evento “Due anni insieme – Storie di sogni, speranze, progetti”, organizzato dal Centro Diurno “Mario e Bruno De Luca” presso La Città dei Ragazzi di Catania per celebrare i primi due anni di attività.

Promosso dalla Cooperativa Sociale Villaggio del Magnificat – esperienza promossa dalla Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – e dall’APS Città dei Ragazzi Catania, l’incontro ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sui percorsi di inclusione, sostegno e crescita condivisa rivolti alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.

Nel corso della mattinata, Marco Barbarossa ha ricordato il profondo legame della Città dei Ragazzi con il quartiere di San Cristoforo, sottolineando il valore sociale e comunitario di questo presidio nel territorio.

A seguire, Gaia Barresi, coordinatrice del Centro Diurno, ha illustrato le attività, i progressi e le opportunità offerte ai ragazzi e alle loro famiglie. Spazio poi a Massimo Fuschetto, operatore del Centro, che ha raccontato l’esperienza del laboratorio d’arte su legno, attivo da alcuni mesi e pensato per stimolare la manualità dei ragazzi. “È più importante saper far fare che saper fare”.

Tra gli interventi istituzionali, anche quello di Giovanni Rapisarda dell’ASP di Catania, che ha riconosciuto le difficoltà del passato nel rispondere alle esigenze delle famiglie, ma ha ribadito l’impegno attuale dell’Azienda Sanitaria:

“Stiamo lavorando per dare a tutti la possibilità di essere aiutati. Per l’autismo vogliamo offrire sempre più risposte. Non siamo ancora soddisfatti, ma insieme agli enti del Terzo Settore vogliamo ridurre le liste d’attesa e rendere il sistema più efficiente.”

Il presidente della Cooperativa Villaggio del Magnificat, Edoardo Barbarossa, ha ricordato il senso profondo del progetto e le collaborazioni nate nel tempo:

“Il Centro esiste per dare supporto concreto alle persone e alle famiglie. Grazie al lavoro di rete, riusciamo a offrire risposte reali a chi ha bisogno.”

È quindi intervenuta Rosalba Gentile, membro della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, mamma di Mario e moglie di Bruno De Luca, per esprimere gratitudine per l’esperienza del Centro diurno, che ha dato dignità e risposte al figlio negli ultimi due anni, dopo oltre 20 anni di mancate risposte.

Particolarmente toccante l’intervento dell’Assessore Guzzardi, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale, esprimendo vicinanza al Centro e alle famiglie.

“Le scuole e le istituzioni fanno tanto, ma spesso non basta. Dobbiamo lavorare insieme, eliminare le diversità e ricostruire dalle basi. Da soli non ce la facciamo, ma insieme sì: l’unione fa sempre la forza.”

L’Assessore ha condiviso anche un episodio personale, ricordando l’incontro con una madre in difficoltà e sottolineando l’importanza di garantire pari opportunità a ogni bambino.

Durante la giornata è stato presentato anche “Let’s Go Autism”, il nuovo progetto promosso dall’Associazione Un Futuro per l’Autismo e dall’APS Rete delle Fattorie Sociali, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presidente dell’Associazione un Futuro per l’Autismo, Federico Lupo, ha spiegato che l’iniziativa punta a favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa per le persone con autismo, attraverso laboratori esperienziali, attività educative e percorsi formativi per famiglie e operatori.

“Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Questo luogo è davvero la casa di tutti — anche dei genitori — e qui possono trovare ascolto, confronto e risposte concrete.”

La giornata si è conclusa con un momento di festa, la visita agli spazi del Centro e un conviviale all’insegna della condivisione e della gratitudine. All’interno della struttura è stata allestita anche un’area espositiva con gli oggetti realizzati dai ragazzi: opere uniche che raccontano, attraverso la creatività, storie di sogni diventati possibili.

???? Per informazioni: centrodiurnomarioebrunodeluca@gmail.com





Luogo: Città dei Ragazzi, Via Gramignani , 128, CATANIA, CATANIA, SICILIA

