Saranno Gela e Siracusa a ospitare i primi Media Education Day, le giornate dedicate alla diffusione di buone pratiche legate alla navigazione responsabile in rete e all’uso consapevole dei social, promosse dal Corecom Sicilia che avranno come protagonisti gli studenti degli Istituti comprensivi e superiori dell’Isola. Due gli appuntamenti per ciascuna tappa.

Si inizierà lunedì 10 novembre a Gela con un programma che prevede alle 9,15 l’incontro con gli alunni delle seconde classi dell’Istituto comprensivo Gela – Butera per la presentazione dell’Abbecedario della Media Education, la pubblicazione realizzata dal Corecom Sicilia a distribuzione gratuita che attraverso 21 parole-chiave offre ai più giovani spunti di riflessione e utili strumenti per accentuare le proprie competenze in materia di cittadinanza digitale. Con il Dirigente Scolastico, il prof. Rocco Trainiti, ad incontrare i circa cento alunni delle seconde classi (una trentina dei quali in videocollegamento dal plesso distaccato di Butera) saranno il Presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia e il Commissario Aldo Mantineo, coordinatore del progetto. A partire dalle 11,15, invece, protagonisti del primo Media Education Day diventeranno gli studenti della 4^ classe del Liceo TRED – Transizione ecologica e digitale “Elio Vittorini” che completeranno con la prova finale il loro percorso di 14 ore (a valere sul portofolio ministeriale individuale di Cittadinanza Digitale) e che quindi, alla presenza oltre che dei rappresentanti del Corecom Sicilia anche della Dirigente Scolastica prof. Serafina Ciotta, riceveranno il Patentino Digitale.

Doppio appuntamento anche mercoledì 12 novembre a Siracusa dove, a partire dalle 9,15 all’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, guidato dalla Dirigente Scolastica Pinella Giuffrida, circa 90 alunni delle seconde classi incontreranno il Presidente del Corecom Peria Giaconia e il Commissario Mantineo per una lettura ragionata di alcune pagine dell’Abbecedario della Media Education. Seconda tappa alle 11,15 al Liceo TRED “Luigi Einaudi” (il primo in Sicilia lo scorso anno scolastico ad ospitare l’iniziativa) per l’ultimo incontro con gli studenti della 2^ e della 4^ classe per la consegna dei Patentini Digitali: a fare gli onori di casa sarà la Dirigente Scolastica Egizia Sipala.

“Le continue sollecitazioni, a volte anche legate a recenti, crude vicende di cronaca, ci hanno spinto ad imprimere una decisa accelerazione nel programmare azioni a sostegno dell’irrobustimento delle competenze dei più giovani in materia di cittadinanza digitale – ha commentato il Presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia -. La risposta, in termini di adesione alle nostre iniziative, che stiamo avendo dalle Scuole siciliane, grazie anche alla spiccata sensibilità manifestata da Dirigenti e docenti, é decisamente incoraggiante dimostrando la bontà dell’efficacia di questo “lavoro di squadra” che facciamo per i nostri ragazzi”.

