Mercoledì scorso, 5 novembre, si è svolto presso il locale Mezzaparola a Catania, un evento unico nel suo genere: “Tra psiche e poesia: un viaggio sensoriale di riconnessione interiore”, laboratorio esperienziale di poesia, musica e movimento ideato e condotto da Valentina Giua, poetessa, performer e referente per la Sicilia del movimento Rinascimento Poetico, in sinergia con il musicista e compositore Fabio Costantino.

Un incontro che ha intrecciato parola poetica, sonorità evocative e gesto corporeo, in un fluire continuo tra consapevolezza e abbandono, arte e introspezione.

L’esperienza si è articolata in diverse fasi: dall’ascolto guidato al movimento libero, dal silenzio alla parola condivisa, accompagnando i partecipanti in un percorso di risveglio sensoriale e di riconnessione emotiva profonda.

Attraverso suggestioni poetiche e improvvisazioni musicali, i presenti hanno potuto attraversare i propri paesaggi interiori, dando voce a emozioni sopite, intuizioni e memorie. Il laboratorio ha posto al centro la poesia come forma di cura e di presenza, e la musica come ponte verso l’essenziale, mentre il corpo – nella sua libertà di gesto – ha rappresentato il luogo del ritorno a sé.

L’evento, condotto in un clima di ascolto autentico e armonia creativa, ha rivelato quanto la poesia possa farsi spazio di relazione, di guarigione e di bellezza condivisa.

Una sinergia perfetta fra parola, suono e respiro, capace di restituire all’arte la sua funzione più alta: quella di connettere.

“Tra psiche e poesia” rientra nel percorso di ricerca artistica e formativa portato avanti da Valentina Giua – La Sognatrice con le Trecce, volto e voce di numerosi progetti di poesia performativa, tra cui LeggerissimaMente – poesia, arte e musica, vincitore del bando Cepell – Città che legge, in collaborazione con il Comune di Catania e Rinascimento Poetico.

L’incontro ha visto una partecipazione intensa e commossa, confermando come la poesia, quando incontra la musica e la psiche, possa divenire esperienza viva, collettiva, profondamente trasformativa.





Luogo: Mezzaparola , Via Landolina , 23, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.