Una commedia musicale romantica, commovente e delicatamente leggera quella in programma domenica 6 aprile al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva diretto da Cettina Sciacca.

Di scena “Fino alle stelle”, sottotitolo “Scalata in musica lungo lo Stivale” di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo nei panni di una coppia di giovani – Tonino, cantastorie siciliano, e Maria – fanciulla ignara del suo talento – che, alla fine degli anni Cinquanta, partono per cercare fortuna risalendo l’intera penisola italiana. Un viaggio senza un soldo in tasca per inseguire i loro sogni di gloria, attraversando le regioni ed entrando in contatto con l’anima dei territori: la gente, le storie, i dialetti, le tradizioni.

Con la regia di Raffaele Tagliata e il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti “Fino alle stelle!” vedrà i due versatili attori conquistare il pubblico a suon di musica e a passi di danza. Coreografie di Annarita Gullaci, elementi scenografici di Andrea Coppi, costumi di Giorgia Marras. Produzione Teatro degli Incamminati e ARS Creazione e Spettacolo.

Biglietti: intero 28 euro, ridotto 15 euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it





Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.