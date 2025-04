Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di interventi infrastrutturali e per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi nel territorio di San Mauro Castelverde per un importo complessivo di 500.000 euro.

L’impresa aggiudicataria dell’appalto è la ditta Eredi Marotta Salvatore, di Marotta Calogero Giosuè, con sede a Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso del 35,17%. I lavori interesseranno le aree boscate di San Mauro Castelverde, con interventi nelle contrade Ramusa, San Cono, Scala e Ulmi.

Il sindaco Giuseppe Minutilla ha commentato con soddisfazione l’avvio del progetto: “Con questo intervento mettiamo in sicurezza parte del nostro patrimonio boschivo dagli incendi che negli anni passati hanno colpito il territorio di San Mauro e delle Madonie. La realizzazione di viali parafuoco, serbatoi, condotte idriche e altre infrastrutture contribuirà a migliorare la sicurezza e la fruizione dei nostri boschi”.

Il progetto prevede lavori agro-forestali e infrastrutturali tra cui la ripulitura, decespugliamento, creazione di viali parafuoco, manutenzione di stradelle, realizzazione di tagliate di attraversamento, installazione di staccionate, costruzione di muretti in pietrame, collocazione di tabelloni e segnali indicatori. Tra i lavori Infrastrutturali è prevista la realizzazione di serbatoi, condotte idriche, idranti e dotazione di corredi antincendio.

L’opera, approvata dall’Amministrazione Comunale, è stata finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia (PSR) 2014-2020.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per questo importante risultato, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela del territorio e nella valorizzazione del patrimonio boschivo di San Mauro Castelverde.





